Mario Senteno, membro do Conselho de Administração do Banco Central Europeu, fala durante uma entrevista à Reuters em Lisboa, Portugal, em 15 de março de 2021. REUTERS / Pedro Nunes

Lisboa, 11 de novembro 29 (Reuters) – janeiro O governador do Banco de Portugal, Mário, disse que Portugal, que se prepara para eleições imediatas no dia 30, deve usar as subvenções de recuperação da UE para apoiar o crescimento e retomar os cortes anteriores à dívida. Senteno avisou segunda-feira.

Ele disse que o plano de recuperação da epidemia da UE “torna os investimentos públicos e privados possíveis em um curto período de tempo sem onerar as contas públicas”, mas o período para a implementação de tais planos é relativamente curto até 2026.

“Perder esta oportunidade é uma perda do momento mais oportuno da integração europeia desde a criação do euro”, disse ele em uma conferência econômica.

O ex-ministro das Finanças também alertou que seria “imperdoável” se não retomasse o curso de cortes da dívida pública com o apoio de um plano de consolidação financeira credível.

Devido à epidemia, a dívida pública foi reduzida em 15 pontos percentuais entre 2017 e 2019 e aumentou 19 pontos percentuais para 135% do PIB em 2020.

O ministro das Finanças, João Leo, disse há duas semanas que o governo tinha meios para agilizar a implementação do plano de recuperação da UE na ausência de um novo orçamento e fixou uma meta de crescimento de 5,5% para 2022.

Dos 9 13,9 bilhões devidos em 2026, Portugal planeja usar 3 3 bilhões ($ 3,38 bilhões) em doações em 2022 para financiar investimentos em projetos digitais e ambientais.

O ministro do Planejamento, Nelson de Souza, que supervisiona a execução do plano, disse na segunda-feira: “O plano segue seu curso normal, os investimentos foram acordados com a UE e os termos e condições financeiras estão em vigor.

“Até a posse do próximo governo, não prevejo maiores dificuldades … além disso, serão no próximo governo”, disse ele na mesma conferência.

Portugal está realizando eleições nacionais em 30 de janeiro, pondo fim a seis anos de estabilidade política depois que o parlamento derrubou o projeto de lei do orçamento de 2022 do governo socialista minoritário. consulte Mais informação

($ 1 = 0,8879 euros

