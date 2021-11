Portugal detectou 13 casos de variação Omigron no Lisboa Futebol Clube

LISBOA, 29 de novembro (Reuters) – Portugal detectou 13 casos da variante omigron do vírus Corona envolvendo jogadores e funcionários do clube de futebol de Lisboa Belenens, após o recente retorno de um jogador da África do Sul, informou a Autoridade de Saúde DGS.

A nova variação foi descoberta depois de o Belenens disputar a partida da Prima Liga com o Benfica, no sábado.

O jogo começou com apenas nove jogadores do Balances em campo, já que suas outras equipes estavam isoladas e apenas sete voltaram a campo após o intervalo. O jogo foi interrompido aos dois minutos da segunda parte, com o Benfica a vencer por 7-0. consulte Mais informação

“Estamos todos sozinhos, exceto pelo time de juniores que não jogou no sábado e 44 estão sozinhos em casa”, disse um porta-voz do clube na segunda-feira.

“Dois ou três soldados e dois ou três funcionários apresentam sintomas, mas nada muito sério. Os demais são assintomáticos. Todos aguardam para serem testados novamente, assim que a comissão de saúde aprovar”, acrescentou.

Os dirigentes do Benfica e do Belenenses disseram em conferência de imprensa no sábado que não têm escolha a não ser disputar o torneio ou correr o risco de serem punidos por serem “injustos”. Eles culparam a liga e o DGS por não permitirem o adiamento do jogo.

Depois de voltar a Portugal na semana passada de uma missão internacional na África do Sul, o zagueiro do Pelances, Kafu Bette, testou positivo para Kovit-19.

O DGS disse que não comentou sobre a partida de futebol na segunda-feira. Um porta-voz da DGS disse que adiar o jogo não era responsabilidade da autoridade de saúde, mas sim avaliar o status do COVID-19 e implementar medidas como o auto-isolamento para prevenir a propagação da doença.

