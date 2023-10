O ator de ‘Perdido no Espaço’ tinha 87 anos – The Hollywood Reporter

A partir da esquerda: Mark Goddard, Marta Kristen, Billy Mumy e Angela Cartwright em “Perdidos no Espaço”

20th Century Fox Film Corporation/Cortesia Coleção Everett

Mark Goddard, que interpretou o Major Don West, o temperamental piloto de Júpiter 2, na série de aventuras da CBS dos anos 1960. Perdido no espaço, Ele morreu. Ele tinha 87 anos.

Goddard morreu na terça-feira em Hingham, Massachusetts, disse sua terceira esposa, Evelyn Bezulich. Repórter de Hollywood. A causa da morte foi fibrose pulmonar.

Goddard trabalhou como personagem regular na Four Star Television Johnny Ringo E Detetives Quando seu agente ligou para ele sobre embarcar no novo navio Perdido no espaçoFoi criado e produzido por Irwin Allen.

O programa de ficção científica gira em torno das aventuras da família Robinson: Professor John Robinson (Jay Williams); sua esposa bioquímica Maureen (June Lockhart); e seus filhos, Judy, Penny e Will (Martha Christine, Angela Cartwright e Billy Mumy, respectivamente).

O Major West também estava a bordo, assim como o clandestino Dr. Zachary Smith (Jonathan Harris) e o robô (projetado por “Planeta Proibido”Robert Kinoshita, interpretado por Bob May e dublado por Dick Tofield). A sua missão de colonizar o espaço, que começou em Outubro de 1997, dá errado quando a sua nave espacial é descarrilada pelo desastrado Dr.

“É sobre uma família indo para o espaço, e haverá muitas aventuras e terremotos…” disse Goddard, relembrando a proposta de seu agente durante uma entrevista para o livro de Tom Weaver de 1995, Eles lutaram em características de criatura.

“Eu disse: ‘Oh meu Deus, não sei, não tenho certeza, por causa do assunto’”. [Goddard’s agent] Então ele disse: ‘Tudo bem, ouça, apenas faça e não se preocupe com isso’. Pegue o dinheiro. Porque ninguém verá e nunca será vendido.”

Apoiado por um projeto piloto de US$ 600 mil que levou 21 dias para ser concluído, Perdido no espaço Foram exibidos 83 episódios em três temporadas, de setembro de 1965 a março de 1968. O personagem de Goddard teve um conflito básico com o Dr. Smith e, como todos os outros na série, o robô superou o palco.

Como Goddard escreveu em suas memórias de 2008, Para espaçar e voltarQuando ele se viu pela primeira vez vestindo seu traje espacial prateado justo, ele “respirou fundo, deu uma segunda olhada na foto de uma batata assada embrulhada em alumínio e disse para mim mesmo: ‘Como diabos isso aconteceu?’”

O mais novo de cinco filhos, Charles Harvey Goddard nasceu em 24 de julho de 1936 em Lowell, Massachusetts. Criado na cidade costeira de Scituate, onde seu pai era dono de um armazém geral, ele frequentou a Holy Cross School, mas saiu durante seu primeiro ano em 1958 para seguir carreira de ator.

“Eu pensei, ‘Oh meu Deus, serei o próximo Jimmy Dean’. “Quando fui para Nova York, havia cerca de quinhentos Jimmy Deans por aí”, disse Weaver. “Todos nós tínhamos nossas jaquetas vermelhas e nossas pequenas motocicletas.”

Goddard estudou na Academia Americana de Artes Dramáticas enquanto trabalhava à noite na Woolworths, depois veio para Hollywood em 1959 e apareceu em um episódio de Veneza E em um filme de TV, Uma mulher em fugaEstrelado por Joan Crawford e dirigido por Dick Powell.

Ambos os projetos foram para a Four Star, empresa cofundada por Powell, David Niven, Charles Boyer e Joel McCrea.

Goddard então interpretou Cooley, um ex-vice-pistoleiro (Don Durant). Johnny Ringouma série de faroeste de 1959 a 1960 para a CBS e Four Star que foi a primeira série produzida por Aaron Spelling.

Quando o programa foi cancelado, Paul colocou Goddard na ABC Detetives Em setembro de 1960. Ele interpretou o sargento. Chris Ballard infundiu no astro Robert Taylor uma dose de exuberância juvenil. (Adam West juntou-se à série em sua última temporada na NBC.)

Goddard então apareceu em episódios de programas como Lei de Burke, Caipiras de Beverly, Show de Bill Dana E Perry Mason Antes de interpretar o marido da personagem de Elinor Donahue na comédia da CBS de 1964-1965 Muitos retornos felizes, localizado em uma loja de departamentos. (Afinal, ele trabalhou na Woolworths).

Goddard disse que nunca foi testado como ator Perdido no espaçoEmbora ele achasse a atmosfera no set difícil.

“Houve tensão o tempo todo”, disse Weaver. “Havia tensão com o diretor de fotografia, havia tensão com os roteiristas, e sempre havia alguma coisa acontecendo. … Você sabe o que dizem: ‘Um peixe fede na cabeça?’

“Não é justo dizer porque Irwin morreu e ele não consegue se defender, mas acho que o tipo de perfeccionismo que ele tinha, o que ele queria e do jeito que queria, seu jeito muito frio com todos — isso permeou desde o início .” É para os roteiristas, para os diretores, para os atores, para a equipe. “Você pode sentir isso.”

Goddard disse que estava ganhando US$ 1.170 por semana até o final da série.

No Facebook, mamãe Nomeado Goddard é “um ator muito bom… naturalmente talentoso e treinado” e observou que eles “passaram muitos momentos excelentes e inesquecíveis juntos durante os três anos de filmagem da série. Tivemos alguns problemas estúpidos”.

Goddard também apareceu em filmes Tio macaco (1965) com Annette Funicello; Raiva por viver (1965), estrelado por Suzanne Pleshette; E Amor extra (1967) naquela época.

depois Perdido no espaçoGoddard disse que foi estereotipado como um ator de “show espacial”. Ele trabalhou em novelas Uma vida para viver E Hospital Público; Ele estrelou programas como Petrocelli, Ruas de São Francisco, Benson E Barnaby Jones; Ele apareceu no filme de 1977 Sol azul.

Ele teve uma participação especial (assim como Lockhart, Cartwright e Christine) em 1998 Perdido no espaço A adaptação do longa teve Matt LeBlanc no papel de Don West. Na série Netflix, que durou três temporadas de 2018 a 2021, seu personagem foi interpretado por Ignacio Serricchio.

Goddard concluiu seus estudos universitários, obtendo um mestrado e ensinando crianças em educação especial por mais de 20 anos em seu estado natal.

Além de sua esposa, os sobreviventes incluem sua filha, Melissa Goddard, produtora do filme de 1992. Hera Venenosa; Filhos John e Michael. e as irmãs June e Patrícia. Sua segunda esposa foi a atriz Susan Anspach (Cinco peças fáceis, Florescer no amor).