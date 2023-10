Concerto da Taylor Swift Eras Tour arrecada US$ 2,8 milhões em prévia

Kevin Winter/TAS23/Getty Images para TAS Rights Management

AMC foi distribuído Taylor Swift: turnê para sempre O filme concerto foi produzido oficialmente US$ 2,8 milhões nas prévias de quinta à noite.

Dissemos ontem à noite que a estimativa aproximada era inferior a US$ 5 milhões. O filme foi exibido em 2.700 cinemas, com exibições começando na noite passada às 18h, horário local.

Lembre-se de que essas prévias não indicam como será o fim de semana. As expectativas de mais de US$ 100 milhões nos EUA ainda permanecem em 3.855 cinemas. Swift anunciou na noite de quarta-feira, momentos antes de sua estreia, que estava ajustando seu plano de sorte para uma data de lançamento de sexta-feira, 13, às 18h, para as prévias de quinta-feira à noite do filme dirigido por Sam Wrench. Em alguns lugares, os ingressos antecipados para o filme-concerto da noite anterior só foram colocados à venda seis a oito horas antes do início do show.

Além disso, Swift estava competindo consigo mesma ontem à noite: se você é um fã obstinado, provavelmente a assistiu no jogo Kansas City Chiefs x Denver Broncos, onde ela estava torcendo por Travis Kelce.

Tecnicamente, não há jogos para a noite passada, não apenas porque as prévias de quinta-feira foram adicionadas no último minuto, mas também não houve muitos filmes de concerto de grande lançamento na prévia da era do Milênio nas bilheterias. Curiosamente, o show da meia-noite começa para o show de Michael Jackson, é isso, Atraiu US$ 2,2 milhões na noite de terça-feira, 27 de outubro, antes de postar US$ 7,4 milhões na quarta-feira e US$ 34,4 milhões em cinco dias.

Horários de última hora para Passeio pelas eras Não tirei muito proveito das bilheterias de outono com Universal/Blumhouse/Morgan Creek Al-Mu’awwidhatayn: O crente Arrecadou cerca de US$ 1,3 milhão ontem em 3.663 cinemas, -9% em relação ao faturamento de US$ 33,9 milhões na primeira semana de quarta-feira.

Lionsgate X viu Em 3.262 cinemas, arrecadou US$ 729 mil ontem, um aumento de 1% em relação a quarta-feira, e US$ 11,3 milhões em sua segunda semana e US$ 35,7 milhões, respectivamente.

Paramount e Spinmaster na segunda semana de Patrulha Canina: O Filme Poderoso Arrecadou US$ 15,8 milhões após uma segunda quinta-feira, com US$ 620.000, +2%, em 4.027 cinemas. O filme tem um faturamento total de US$ 42,8 milhões.

New Regency/Estúdios do Século 20/Disney o criador Em 3.680 cinemas, arrecadou US$ 571 mil na quinta-feira, mesmo com quarta-feira, com uma segunda semana de US$ 9,3 milhões e um total de US$ 28 milhões.

Compreendendo eventos o cego Arrecadou US$ 271 mil em 1.312 cinemas, uma segunda semana de US$ 4,5 milhões e um total de US$ 11,9 milhões.