Nick Bosa impressiona Brock Purdy ao ‘silenciar alguns odiadores’ na vitória dos 49ers sobre os Steelers – NBC Sports Bay Area e Califórnia

PITTSBURGH – O star pass rusher do 49ers, Nick Bosa, tem Brock Purdy de volta.

O Jogador Defensivo do Ano pode não jogar no mesmo lado da bola que o quarterback, mas ele aprecia muito o que Purdy passou em seu caminho de volta ao campo.

“Cale a boca alguns odiadores”, disse Bosa no domingo, após a vitória do 49ers por 30-7 sobre o Pittsburgh Steelers. “Acho que quando alguém volta de uma lesão, as pessoas não esperam que ele dê outro salto no segundo ano. Estou feliz por ele. É exatamente o que pensamos.”

E que retorno. Purdy completou 19 das 29 tentativas de passe para 220 jardas e dois touchdowns. O produto de Iowa parecia calmo e com sua natureza fria de sempre enquanto orquestrava quase 400 jardas de ataque na vitória do clube na semana 1.

Bosa entende o que o quarterback tem enfrentado ao voltar de uma lesão, já que a estrela do rush voltou de uma lesão no ligamento cruzado anterior em 2021.

“Você definitivamente precisa provar que as pessoas estão erradas e mostrar que você é o mesmo jogador”, disse Bosa. “Estou feliz que ele tenha tido uma recuperação incrível. Acho que ele foi mais rápido do que se esperava, então ele conseguiu fazer repetições durante toda a entressafra. Ele é definitivamente um bom líder para nós.”

Embora Bossa não tenha sofrido sack no jogo de abertura do clube, certamente causou impacto. O produto do estado de Ohio desviou a atenção do outro lado da linha, permitindo que o lado defensivo Drake Jackson coletasse três sacks no sinalizador do Steelers, Kenny Pickett.

Os companheiros de equipe Javon Hargrave e Kerry Hyder também registraram um sack de quarterback cada.

Enquanto os fãs do 49ers devem esperar mais uma semana para que o All-Pro tenha outra chance de marcar seu primeiro sack desde que assinou uma extensão de US$ 170 milhões, Bosa estará atrás de seu quarterback, feliz em saber que Purdy está de volta à ação, como ele previu. .

