Novak Djokovic enfrenta Daniil Medvedev na final masculina do Aberto dos Estados Unidos

10 de setembro de 2023 às 15h58 horário do leste dos EUA 10 de setembro de 2023 às 15h58 horário do leste dos EUA

Joe Salisbury, à esquerda, e Rajeev Ram conquistaram seu terceiro título consecutivo de duplas no Aberto dos Estados Unidos. crédito… Al Bello/Getty Images

O torneio individual masculino será o 19º e último título a ser concedido no Aberto dos Estados Unidos em 2023. Presumimos que você saiba tudo sobre a grande vitória de Coco Gauff no individual feminino no sábado (e se você não acompanha nosso blog, você pode alcançar aqui). Mas e os outros campeões recém-coroados?

As duplas nos deram um pedaço da história do US Open. Rajeev Ram, dos EUA, e Joe Salisbury, da Grã-Bretanha, tornaram-se a primeira dupla a ganhar três títulos consecutivos de duplas masculinas em Nova York na era aberta, começando em 1968. David Waldstein também escreveu sobre a impressionante demonstração de espírito esportivo por parte do perdedor. Tenente General Rohan Bopanna e Matthew Ebden.

Nas duplas femininas, as canadenses Gabriella Dabrowski e Irene Rotliff da Nova Zelândia venceram Laura Siegemund da Alemanha e Vera Zvonareva da Rússia na manhã de domingo. Nas duplas mistas, Anna Danilina do Cazaquistão e Hari Heliovaara da Finlândia nocautearam a equipe número 1 dos EUA, Jessica Pegula e Austin Krajicek. O torneio júnior viu outra adolescente americana vencer tudo, quando Katherine Hoy, de 18 anos, derrotou Teresa Valentova, da República Tcheca, para conquistar o título individual feminino. O brasileiro João Fonseca venceu o individual masculino ao derrotar o americano Lerner Tian, ​​​​que também disputou o torneio masculino, perdendo para Francis Tiafoe na primeira fase. Nas duplas juniores, Mara Gay da Romênia e Anastasia Guereva da Rússia venceram Sara Saito e Nanaka Sato pelo título feminino, e Max Dahlen da Suécia e Oliver Ogakar da Estônia venceram Federico Pondioli e Joel Schwarzler pelo título masculino. READ Derrick White, do Celtics, vence o jogo 6 no Buzzer: como Boston forçou um jogo 7 contra o Heat nas finais da Conferência Leste Nos campeonatos em cadeiras de rodas, a força dominante do tênis feminino completou o terceiro título consecutivo. O holandês Didi de Groot venceu Yui Kameji em dois sets e agora venceu todos os quatro Grand Slams todos os anos desde 2021. No lado masculino, Alfie Hewitt venceu o também britânico e parceiro de duplas Gordon Reed. Na final a quatro, os parceiros de duplas Nils Fink e Sam Schroeder, da Holanda, se enfrentaram pelo título no Estádio Louis Armstrong, após conquistarem seu terceiro título consecutivo de duplas no Open Championship no sábado, sobre Andy Lapthorne e Donald Ramfadi. Stéphane Houdet da França e Takashi Sanada do Japão derrotaram Takuya Miki e Tokito Oda para conquistar o título de duplas em cadeiras de rodas masculinas. Nas duplas femininas, a equipe de De Groot e Jiske Griffion teve que se retirar devido à lesão de Griffion, tirando o título japonês de Yui Kameji do Japão e Kjothatsu Montgan da África do Sul. Na categoria júnior do Campeonato de Cadeiras de Rodas, o britânico Dahnnon Ward derrotou o cabeça-de-chave Francesco Felici para ganhar o título de simples masculino, e também conquistou o título de duplas, juntando-se a seu compatriota britânico Joshua Jones para derrotar o time americano Charlie Cooper. E Thomas Majich. A equipe feminina também venceu duas vezes, com Xenia Chasto, da França, derrotando a americana Miley Phelps em simples, depois fazendo dupla com Phelps para vencer em duplas Sabina Chause e Yuma Takamoro.