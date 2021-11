Mortes por overdose atingem nível recorde com a disseminação da epidemia

“Muitas pessoas morrem sem saber o que estão comendo”, acrescentou ela.

Pessoas com vícios e em recuperação estão sujeitas a recaídas. A paralisação inicial da pandemia e a pressão subsequente nas redes sociais, combinadas com um aumento nos distúrbios de saúde mental, como ansiedade e depressão, ajudaram a criar uma perturbação da saúde.

O mesmo ocorreu com o tratamento adiado para transtornos por uso de substâncias, enquanto os prestadores de cuidados de saúde em todo o país lutavam para lidar com um grande número de pacientes com coronavírus e atrasavam outros serviços.

O Dr. Joseph Lee, presidente e CEO da Hazelden Betty Ford Foundation, disse que a comunidade e o apoio social perdidos durante a pandemia, junto com o fechamento de escolas, contribuíram para o aumento das mortes por overdose. “Vemos muitas pessoas que demoram para obter ajuda e parecem adoecer com mais frequência”, disse o Dr. Lee.

A grande maioria dessas mortes, cerca de 70 por cento, ocorreu entre homens com idades entre 25 e 54 anos. E embora a crise de opióides tenha sido descrita como afetando principalmente os americanos brancos, um número crescente de negros americanos também foi afetado.

Havia diferenças regionais no número de mortes, com os maiores aumentos anuais – mais de 50% – na Califórnia, Tennessee, Louisiana, Mississippi, West Virginia e Kentucky. O número de mortos em Vermont foi pequeno, mas aumentou 85% durante o período do relatório.

Aumentos de cerca de 40 por cento ou mais foram vistos no estado de Washington, Oregon, Nevada, Colorado, Minnesota, Alasca, Nebraska, Virgínia e Carolinas. O número de mortes diminuiu em New Hampshire, New Jersey e South Dakota.