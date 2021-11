Jessica Watkins será a primeira mulher negra a se juntar à tripulação da estação espacial

Apenas sete das 249 pessoas que embarcaram na estação espacial desde seu início em 2000 são negras. Victor Glover, Um comandante da Marinha e piloto de teste que se juntou ao Corpo de Astronautas da NASA em 2013, tornou-se o primeiro membro negro da tripulação em uma missão regular de longa duração para a estação; Sua missão começou no ano passado. Os seis astronautas negros que visitaram a estação espacial antes de Glover faziam parte das tripulações do ônibus espacial que permaneceram por cerca de 12 dias.

Em 1983, Guion S. Bluford se tornou a primeira negra americana a ir para o espaço, e Mae Jemison foi a primeira mulher negra a fazê-lo em 1992. Em 1961 Ed Dwight, piloto da Força Aérea, foi o primeiro astronauta negro a treinar na NASA, mas não foi selecionado. em setembro, Sian Proctor, membro do SpaceX4 Inspiration Uma missão de astronauta amador que entrou em órbita, mas não para a estação espacial, tornou-se a primeira mulher negra a servir como piloto de uma nave espacial.

Janet Epps, astronauta da NASA, foi a primeira mulher negra a viver e trabalhar na estação espacial, em 2018. Mas ela foi Ele está sendo substituído por outro astronauta Por razões não explicadas pela NASA. Ela ainda está programada para uma missão de seis meses como parte da primeira tripulação operacional de astronautas a voar Cápsula Starliner da Boeing para a estação. Mas o desenvolvimento dessa cápsula Anos atrasado. Neste verão, um conjunto defeituoso de válvulas foi descoberto no sistema de propulsão do Starliner antes do lançamento de um teste sem tripulação, atrasando a missão do Dr. Epps até o final de 2022, no mínimo.

Dra. Watkins completou seus estudos de graduação na Stanford University e recebeu seu Ph.D. na University of California, Los Angeles Estudo de deslizamentos de terra em Marte e terra. Trabalhou com laboratórios de ciência da NASA, em projetos incluindo Missão Rover Curiosity MarsTornar-me um astronauta, disse ela, era “algo com que sonhei por muito tempo, desde que era muito jovem, mas definitivamente não é algo que eu jamais pensei que aconteceria.”