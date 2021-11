NASA tem um novo plano para despertar o Telescópio Espacial Hubble

Telescópio espacial Hubble. foto : NASA

telescópio espacial Hubble , com todos menos um de seus instrumentos científicos atualmente em modo de segurança, pode estar de volta à ação em breve, enquanto os membros da equipe de expedição se preparam para lançar um plano de recuperação.

o Câmera Avançada para Pesquisas O instrumento é o único instrumento científico atualmente funcionando no Hubble. A NASA ressuscitou esta câmera em 7 de novembro. Desde então, vem coletando dados científicos. Esta ferramenta especial foi a primeira a ser trazida do modo de segurança porque tem o menor potencial para criar complicações futuras se mensagens de sincronização perdidas continuarem a ocorrer, de acordo com a NASA.

As mensagens de sincronização, que permitem que os dispositivos Hubble respondam com precisão às solicitações e comandos de dados, foram associadas à última dor de cabeça do Hubble. 31 anos O telescópio está bem, mas uma onda de mensagens de sincronização perdidas causou-o ferramentas de ciência para Entrar automaticamente no modo de segurança em outubro 25. Os membros da equipe têm procurado a causa raiz do problema desde então, exigindo que a NASA suspenda as missões astronômicas normais do Hubble.

Com a Câmera Avançada para Pesquisas de volta online e funcionando corretamente, a equipe agora está procurando reviver os outros instrumentos do Hubble, como a NASA explicou em declaração. Nenhuma mensagem de sincronização perdida adicional detectada desde 1º de novembro, Outro bom sinal.

Os especialistas em missões aparentemente encontraram uma maneira de os instrumentos científicos do Hubble rastrearem e responderem às mensagens de sincronização perdidas. E não fazer todo o telescópio espacial dormir como resultado. Da mesma forma, o computador de carga útil do telescópio Hubble, que monitora, controla e coordena os instrumentos científicos do Hubble, será modificado. As mudanças propostas significam o O telescópio irá percorrer e continuar a operar se várias mensagens de sincronização forem perdidas. A NASA diz que essas mudanças não representarão uma ameaça para o Hubble.

Em termos das próximas etapas, a equipe precisa determinar a ordem em que os instrumentos científicos do Hubble serão recuperados, seguido por testes para garantir que as modificações estão funcionando como pretendido. Eles também continuarão procurando a causa raiz do erro, que não foi identificada. A NASA espera que o reinício demore várias semanas e, embora o próximo instrumento a ser restaurado ainda não tenha sido escolhido, a equipe pretende considerar as etapas para restaurar o instrumento Hubble. 3. câmera de campo amplo.

Nada foi estabelecido em pedra até este ponto, e nenhuma estimativa foi feita de quando o Hubble retornará totalmente aos processos normais. O telescópio espacial já não funcionou várias vezes – esta é a terceira vez que o Hubble entrou neste ano Modo de segurança – mas a NASA sempre foi capaz de trazê-lo de volta.

Em notícias relacionadas, a NASA tem eles expandiram Contrato de operações do Hubble. O Consórcio de Universidades de Pesquisa em Astronomia (AURA) Washington recebeu uma extensão de $ 215 milhões, com vencimento em 30 de junho de 2026. Como antes, a AURA apoiará o Hubble no Space Telescope Science Institute em Baltimore. O contrato cobre o desenvolvimento do sistema de ciências da Terra, operações científicas, gerenciamento de prêmios de pesquisa científica, apoio ao alcance do público e arquivamento de dados de missão no Arquivo do Telescópio Espacial Mikulsky.

Thomas Zurbuchen, administrador associado do Science Mission Directorate da NASA em Washington, disse que a agência espacial espera que o Hubble tenha “muitos mais anos de ciência no futuro e trabalhe em conjunto com o Telescópio Espacial James Webb”, que está programado para ser lançado em 18 de maio. Da Guiana Francesa.

Na verdade, apesar desse revés recente, não há razão para acreditar que o Hubble foi lançado em 1990 , não pode continuar Trabalhe até a próxima década. Só você deve continuar a superar os obstáculos que este telescópio lunático ainda joga em nós.