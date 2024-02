Mizzou AD Desiree Reid-François parte para o Arizona

COLUMBIA, Missouri – A diretora de atletismo da Universidade do Missouri, Desiree Reid-François, deixará o cargo para assumir o mesmo cargo na Universidade do Arizona.

É uma perda terrível para o MU, onde Reed François está à frente do departamento de atletismo há menos de três anos.

Desde que assumiu em agosto de 2021, ela foi amplamente creditada por gerar um impulso significativo em torno do atletismo de Mizzou. Reed François contratou treinadores como Dennis Gates, Don Sullivan e Kirk Jackson, liderou um plano para renovar o Memorial Stadium e trouxe uma doação recorde de US$ 62 milhões para o departamento de atletismo.

Mas recentemente, a liderança universitária criou um comité de supervisão para monitorizar o atletismo de Mizzou, um potencial ponto de atrito entre Reid-François e administradores de alto nível.

As pessoas também leem…

Ela parte para o Arizona, uma escola que está migrando do Pac-12 para o Big 12 e que também está com dificuldades financeiras. Embora a transição de um programa crescente da Conferência Sudeste para outro que precisa de reconstrução seja surpreendente, Reed François tem ligações com Tucson, tendo se formado na Faculdade de Direito do Arizona.

Lá, seu salário será de US$ 1 milhão por ano, com um aumento para US$ 1,2 milhão no quinto ano de seu novo contrato. É uma redução salarial dos US$ 1,25 milhão que ela ganhava nos termos de uma extensão de contrato assinada com MU.

O estado de Missouri receberia uma aquisição no valor de cerca de US$ 2,5 milhões.

“Meu coração está cheio de gratidão e saudade, ao refletir sobre a incrível jornada que compartilhamos juntos no Missouri, ao embarcar na próxima etapa de minha jornada”, escreveu Reid-François. Declaração enviada para X, anteriormente conhecido como Twitter. “Deixar uma base de fãs tão incrível não é tarefa fácil, mas ao começar este novo capítulo na minha alma mater, carrego comigo boas lembranças de nosso tempo juntos.” READ Danilo Gallinari, do Boston Celtics, foi diagnosticado com uma ruptura do LCA. A fonte diz que está ansioso para um retorno no final da temporada

Ela começará no Arizona em 3 de março, de acordo com um comunicado à imprensa do Departamento de Atletismo do Arizona.

“Existem muito poucas instituições que me tentariam a deixar a Divisão de Atletismo da SEC com forte impulso”, disse ela em comunicado distribuído pela Arizona State. “A Universidade do Arizona tem um potencial tremendo e é uma instituição – e um programa de atletismo – em ascensão, e quero fazer parte da construção desse futuro.”

Reid-François, a primeira mulher diretora de atletismo de Mizzou, levou o departamento a um superávit financeiro e o manteve no azul, embora marginalmente, no último ano fiscal.

Durante sua gestão, ela demitiu o técnico de basquete masculino Cuonzo Martin antes de contratar Gates, que liderou o programa no torneio da NCAA em sua primeira temporada. O time de futebol liderado por Eli Drinkwitz, cuja chegada à Columbia é anterior ao Red François, terminou sua temporada entre os 10 primeiros e uma vitória no Cotton Bowl.

As melhorias na experiência dos torcedores no Memorial Stadium – combinadas com o sucesso do time de futebol – tiveram cinco lotações esgotadas consecutivas durante a temporada de 2023. Como resultado, Reed François recebeu a aprovação da Fase 1 para a renovação do saguão norte do estádio.

Em 8 de fevereiro, o Conselho de Curadores do Sistema UM criou o Comitê Especial Mizzou de Atletismo Intercolegial, encarregado de supervisionar o departamento de atletismo.

“Particularmente neste momento crítico na evolução dos principais programas e com grandes investimentos planejados no MU Athletics iminentes, a prestação de contas ao Conselho e ao Estado através deste novo comitê é mais importante do que nunca”, dizia um documento do Conselho de Curadores explicando a necessidade do comissão. . READ O arremessador de Oakland, Chris Bassett 'consciente e consciente', após dirigir a linha, o acertou na cabeça

As finanças estão no centro da missão do comitê depois que a Mizzou Athletics terminou com US$ 1 no azul no ano fiscal de 2023, equilibrando as contas em parte devido ao apoio direto da universidade. O novo grupo de supervisão terá a capacidade de “obter, monitorizar e recolher todas as informações que a comissão considere necessárias para avaliar o progresso do financiamento desportivo e dos esforços e resultados de financiamento”.

Talvez o funcionário mais respeitado de Reid François tenha sido Gates, que, apesar das dificuldades desta temporada, teve sucesso em sua primeira temporada e ganhou a reputação de excelente recrutador.

Gates Reid parabenizou François por sua transferência no início de sua coletiva de imprensa previamente agendada para segunda-feira, agradecendo-lhe pela oportunidade de treinar no MU e por seu apoio. Reid François estava com o time masculino de basquete de Oxford, Mississippi, no jogo de sábado.

“Eu olho para os anúncios de apoio. Temos um – e tivemos um – que foi muito favorável”, disse Gates. “Foi apenas uma jornada. É assim que eu vejo as coisas. Não estou olhando para amanhã e ontem. Aqui estamos hoje e temos uma situação em que temos uma abertura comercial… Você tem que entender: 'Nós 'Estou no atletismo universitário. (É) uma profissão de transição.' Você nunca sabe quando as oportunidades surgirão.”

Ele apelou aos treinadores, atletas e outros administradores de Mizzou para continuarem o progresso alcançado sob o comando de Reid-François na sua ausência.

“Não olhe para as costas de alguém durante a transição de um emprego para outro”, disse Gates. “Você olha a marca que eles deixaram, e ela fez um ótimo trabalho, e só espero que todos aplaudam o que ela fez e mantenham o ritmo porque todos têm que arregaçar as mangas. Não foi diferente do que foi aqui. .. Esta “instituição não é construída nas costas de uma pessoa. “Isso depende coletivamente de nossos fãs, de nossas tradições, de nossa história, mas também de nossos alunos, de nossos alunos-atletas.” READ Luis Rubiales: presidente do futebol espanhol enfrenta críticas depois de dar um beijo surpresa na boca da vencedora da Copa do Mundo, Jennifer Hermoso, após ganhar o ouro

Esta história está evoluindo e será atualizada.

Sistema UM cria comitê de supervisão do atletismo Mizzou, para informação e 'prestação de contas'

O atletismo Mizzou recebeu uma doação recorde de US$ 62 milhões

Mizo demite seu assistente Dickie Knott por tratamento de câncer

O atletismo Mizzou alcançou novamente receita recorde. A seção permanece preta – por US$ 1.

O Conselho de Curadores do Sistema UM aprova arquitecto para renovações do Memorial Stadium

As vendas de ingressos para a temporada de futebol de Mizzou aumentaram, impulsionadas pela maioria dos ingressos vendidos a estudantes desde 2014

Hochman: Desiree Reid-François de Mizzou energiza o programa atlético com criatividade e fome