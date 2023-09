Misterioso tubarão do Ártico se perdeu e acabou no Caribe: cientistas

Foto de um tubarão da Groenlândia tirada na beira de uma jangada em Admiralty Inlet, Nunavut, 2007. Hemming 1952/Wikimedia Commons

Um tubarão foi encontrado no Caribe, a milhares de quilômetros de seu habitat habitual no Ártico.

O tubarão da Groenlândia, que tem entre 250 e 500 anos, surpreendeu os pesquisadores em Belize.

“Parecia algo que existia em tempos pré-históricos”, disse o biólogo.

Os biólogos ficaram surpresos quando encontraram um misterioso tubarão vivendo em águas frias, a milhares de quilômetros de distância de seu habitat natural. De acordo com um estudo marinho recente. O tubarão da Groenlândia – o vertebrado de vida mais longa da Terra – foi descoberto no mar tropical do Caribe.

Os pesquisadores estavam marcando e capturando temporariamente tubarões-tigre na costa de Belize quando encontraram o tubarão misterioso, relatou um estudo recente. Publicados Na revista Ciência Biologia Marinha.

Depois de estabelecer uma linha no recife protegido da Ilha Glover, em Belize, enquanto observavam e pesquisavam tubarões-tigre, os biólogos voltaram e descobriram que sua linha havia se movido vários quilômetros do recife para águas de até 600 metros de profundidade.

Quando recuperaram a captura científica, ficaram surpresos ao encontrar um antigo tubarão da Groenlândia. “Parecia muito antigo”, comentou um dos investigadores, Hector Daniel Martinez, enfatizando o seu habitat em águas profundas.

Inicialmente, os cientistas suspeitaram que poderia ser um tubarão sixgill, um predador dominante em águas profundas, mas ao fotografar o animal raramente visto, confirmaram a sua identidade como “provavelmente” um tubarão da Gronelândia.

“De repente, vimos uma criatura muito lenta e preguiçosa sob a superfície da água”, disse Devanshi Kasana, biólogo e Ph.D. candidato no Laboratório de Ecologia e Conservação de Predadores da Florida International University, Mashável relatado. “Parecia algo que existia em tempos pré-históricos.”

Os tubarões da Groenlândia são os vertebrados de vida mais longa da Terra, com uma vida surpreendente que varia de 250 a 500 anos. De acordo com o Serviço Oceânico Nacional.

Os tubarões vivem a milhares de metros de profundidade, em completa escuridão, raramente são vistos ou fotografados e poucos detalhes são conhecidos sobre suas vidas incrivelmente longas. Nas profundezas da água crescem, movem-se e envelhecem lentamente. Seu estilo de vida lento e conservador de energia é uma adaptação fundamental às profundezas do mar, escassas em nutrientes.

A descoberta de um tubarão da Gronelândia perto de um recife ao largo de Belize foi inesperada, mas plausível. Esses misteriosos tubarões prosperam nas profundezas dos mares do Ártico e podem habitar outras regiões do oceano profundo, incluindo o Caribe.

A encosta do recife próximo atinge profundidades de até 9.500 pés, proporcionando um ambiente fresco e escuro adequado para os tubarões da Groenlândia.

Esta descoberta levanta questões sobre se este tubarão da Gronelândia em particular migrou das águas do Ártico para as Caraíbas ou se passou a maior parte da sua vida nas profundezas das águas tropicais da região.

A questão permanece sem resposta, mas existe uma forte possibilidade de que mais destas criaturas misteriosas vagueiem pelas profundezas escuras das Caraíbas, escondidas dos nossos olhos. “Duvido que seja o único”, disse Damian Chapman, diretor de pesquisa de conservação de tubarões e raias do Laboratório e Aquário Marinho Mote, ao Mashable.

“Eles têm que esperar mais de 100 anos para fazer sexo.”

O mar profundo permanece em grande parte inexplorado, e a descoberta deste tubarão do Ártico é um lembrete de que o oceano e a sua biosfera são pouco conhecidos.

Estudo 2020 Foi determinado através de análise genética que existem duas populações geograficamente separadas de tubarões da Gronelândia: um grupo nada perto da Bacia de Baffin, no Canadá, acima do Círculo Polar Ártico, enquanto o outro ocupa as águas do Atlântico Norte entre a Nova Escócia e Svalbard, perto da Noruega.

Os tubarões da Groenlândia são principalmente necrófagos, comendo de tudo (vivo ou morto), inclusive… Peixes, focas, ursos polares e baleias.

Alguns podem crescer até 24 pés de comprimento e pesar até 2.645 libras (1.200 kg), embora cresçam apenas 0,4 polegada (1 cm) por ano.

De acordo com um estudo de 2016Os tubarões da Groenlândia não atingem a maturidade sexual até terem pelo menos 134 anos de idade.

“Eles têm que esperar mais de 100 anos para fazer sexo e tenho certeza de que não estão felizes com isso”, diz Julius Nielsen, um dos autores deste estudo. Ele disse à revista New Scientist Em 2016.