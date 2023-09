O bilionário fundador da Foxconn deixa o conselho de administração para prosseguir a sua candidatura nas eleições presidenciais em Taiwan

Nós lhe enviaremos um Resumo diário do MIFT E-mail resumindo as últimas Taiwan Notícias todas as manhãs.

Terry Guo, o bilionário fundador da Foxconn, fornecedora da Apple, deixou o conselho de administração da empresa após decidir concorrer ao próximo presidente de Taiwan.

A decisão de renunciar, anunciada pela Foxconn no sábado à noite, parece ter como objetivo proteger o maior fabricante contratado de eletrônicos do mundo de quaisquer repercussões políticas em sua campanha para as eleições marcadas para 13 de janeiro.

Gu também pode citá-lo para responder às preocupações de que os enormes investimentos da Foxconn na China possam expô-la à pressão do Partido Comunista Chinês, que quer unificar Taiwan sob o controlo de Pequim.

Ele continua sendo o principal acionista da Foxconn, com uma participação de 12,5 por cento na empresa e não disse se pretende colocar suas ações em um fundo fiduciário ou vendê-las para evitar um potencial conflito de interesses.

O fundador da Foxconn juntou-se à concorrida corrida presidencial, que parece pouco provável que vença. De acordo com a última pesquisa do instituto de pesquisas taiwanês Formosa, realizada esta semana, seu apoio é de 11,6%. Ele está atrás de outros candidatos da oposição, bem como de Lai Ching Tee, vice-presidente e candidato do Partido Democrático Progressista, no poder, que lidera a disputa com 35 por cento de apoio.

Enquanto a China lança uma campanha de pressão militar contra Taiwan, Ju e outros candidatos da oposição encaram as eleições como uma escolha entre a paz e a guerra e culpam o governo do Partido Democrático Progressista pela escalada das tensões com Pequim.

Joe apoia laços económicos mais estreitos com a China e prometeu trazer paz ao país durante mais 50 anos, uma afirmação que os seus críticos dizem que levanta preocupações sobre as concessões que ele poderá fazer a Pequim.

A Foxconn opera a maior fábrica de iPhone do mundo na China, um dos dezenas de complexos fabris de grande escala no país onde monta e fabrica componentes de gadgets, de televisores a computadores pessoais.

Embora esteja a expandir-se para outros locais, incluindo o Vietname, a Índia e o México, em resposta à pressão dos clientes que pretendem diversificar as suas cadeias de abastecimento, cerca de 75 por cento das operações da empresa permanecem na China, segundo Liu.

O empresário de 72 anos entregou as rédeas da Foxconn ao novo presidente Yong Liu há quatro anos, quando entrou pela primeira vez na política, buscando a nomeação do partido de oposição Kuomintang nas recentes eleições presidenciais.

Questionado se venderia ou congelaria as suas ações se fosse eleito quando anunciou a sua candidatura presidencial em 28 de agosto, Gu disse que nunca tinha negociado com o governo de Taiwan. “Não é um acordo único! Portanto, posso resistir ao escrutínio”, disse ele.

A empresa disse que Joe renunciou ao cargo de diretor “por motivos pessoais”. Ela disse que não havia necessidade de substituí-lo imediatamente.