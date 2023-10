Ministro das Finanças destaca “melhor classificação” da dívida portuguesa em 12 anos

Em comunicado, continuou Fitch No anúncio da subida do rating de Portugal de ‘BBB+’ para ‘A-’ (com Outlook estável), o Ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou: “O conjunto de avaliações positivas da avaliação de risco das agências confirma a relevância da redução da dívida. Uma estratégia promovida pelo governo que visa proteger a economia”.

“Portugal alcançou a melhor avaliação de risco da sua dívida pública em 12 anos”, afirmou.

Segundo o ministro, “restabelecer uma posição entre as economias com baixo risco de dívida pública traduz-se em taxas de juro mais baixas para as famílias e empresas portuguesas”.

Fernando Medina reforçou o argumento que utilizou nos últimos meses de que “é muito importante ter custos financeiros no atual ambiente de subida generalizada das taxas de juro”.

A decisão da agência Fitch ocorre após a agência Standard and Poor’s (S&P) elevar sua perspectiva e elevar o rating da DPRS para “A”.

A Fitch justificou a decisão com a queda “prolongada” do rácio da dívida pública relativamente à evolução do produto interno bruto (PIB) e do saldo orçamental.

Uma ‘rating’ é uma classificação atribuída por agências de notação financeira que tem um grande impacto no financiamento de países e empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.