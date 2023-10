Portugal Visa conclui investimento imobiliário

Em fevereiro de 2023, Portugal propôs um projeto de lei “Mais Habitação” ou “Mais Habitação” que suspenderia, em parte, todo o Programa de Investidores Imigrantes Golden Visa, num esforço para abordar a disponibilidade de habitação no país. Conforme discutido em uma postagem anterior do blog . Desde a escrita, houve atualizações significativas.

Progresso legislativo

Em julho de 2023, a Assembleia da República de Portugal Aprovada versão do projeto de lei que pôs fim às opções de investimento imobiliário do programa Golden Visa . Isto marcou uma reestruturação substancial, que mitigou a possibilidade de um encerramento total do programa. O projeto de lei revisto foi então enviado ao presidente português Marcelo Rebelo.

Em 21 de agosto de 2023, Presidente Rebelo vetou o projeto , considerando-o incompetente e devolvendo-o à Assembleia para posterior discussão. No entanto, o O projeto foi aprovado na Assembleia sem alterações Em setembro de 2023. A menos que o presidente solicite ao Tribunal Constitucional que reveja o projecto de lei – o que é improvável porque o seu veto se baseia em preocupações económicas e não jurídicas – a nova lei entrará em vigor no dia seguinte à sua publicação no diário oficial. Ocorre nos próximos 60 dias.

Mudanças esperadas

De acordo com a nova lei, não serão considerados novos pedidos de visto de residência para investimentos imobiliários. A lei também elimina a opção de transferir capital de pelo menos 1 milhão de euros para uma conta bancária portuguesa como base para a obtenção de um visto gold. Atualmente, aqueles que estão credenciados neste esquema podem renovar seu credenciamento.

Uma continuação de outras opções de investimento

Outras opções de investimento do esquema Golden Visa continuarão, incluindo: