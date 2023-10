Microsoft se junta à Amazon em antitruste. É sobre a nuvem.

Primeiro alfabeto

Google e Amazon estão sob escrutínio de órgãos antitruste. A Microsoft agora também é um dos alvos da investigação.

Microsoft (ticker: MSFT) e Amazon

(AMZN) Domínio do mercado de computação em nuvem no Reino Unido será investigado Os reguladores britânicos pediram uma investigação do mercado, citando a participação de mercado combinada das empresas de cerca de 70% a 80% em serviços de infraestrutura em nuvem e possíveis limites à concorrência.

A Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido, ou CMA, possui um formulário. A Microsoft já enfrentou uma longa disputa com as autoridades antitruste do Reino Unido este ano, com a CMA assumindo uma postura dura em sua proposta de aquisição da Activision Blizzard (ATVI), que foi resolvida transferindo os direitos de streaming em nuvem dos jogos da Activision para uma empresa rival. .

O mesmo órgão regulador irá agora investigar a computação em nuvem. Embora o mercado na Grã-Bretanha seja relativamente pequeno – valia cerca de 9,1 mil milhões de dólares em 2022, de acordo com a Autoridade dos Mercados de Capitais – quaisquer alterações exigidas pelos reguladores poderão abrir um precedente para outros mercados.

A Comissão Federal de Comércio dos EUA disse no início deste ano que estava buscando informações sobre as práticas comerciais das empresas de computação em nuvem, sendo a Amazon Web Services o maior player, seguida pela Microsoft Azure.

Embora dois grandes casos antitruste tecnológicos estejam ocorrendo atualmente nos Estados Unidos, eles se concentram em diferentes áreas do mercado. O processo da Comissão Federal de Comércio contra a Amazon no mês passado concentra-se em suposta conduta anticompetitiva relacionada ao seu mercado online. A Alphabet (GOOGL), empresa controladora do Google, está sendo julgada pelas acusações do Departamento de Justiça de monopolizar ilegalmente o mercado de buscas na Internet.

No Reino Unido, a Amazon chegou a um acordo com a CMA no início deste ano sobre o tratamento de vendedores terceiros na sua plataforma Marketplace.

Um porta-voz da Amazon Web Services disse na quinta-feira que a empresa discorda das conclusões regulatórias relativas ao mercado de computação em nuvem do Reino Unido e que a nuvem facilitou a troca entre provedores.

“Qualquer interferência injustificada pode resultar em danos não intencionais aos clientes de TI e à concorrência. A AWS trabalhará de forma construtiva com a CMA”, disse o porta-voz.

Um porta-voz da Microsoft disse que a empresa está empenhada em garantir que a indústria de nuvem do Reino Unido permaneça “altamente competitiva” e que a empresa se envolva de forma construtiva com o CMA.

A investigação da CMA será concluída em abril de 2025, disse o regulador.

