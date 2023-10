X/Twitter remove manchetes de artigos compartilhados na plataforma

Empresa X

Aqui está outro ajuste que Elon Musk fez no X, a rede social anteriormente conhecida como Twitter, que certamente irritará as pessoas: o site e seus aplicativos não exibem mais o título dos artigos compartilhados com X.

Em agosto, almíscar Certo A mudança estava em andamento: “Isso vem diretamente de mim. Vai melhorar drasticamente a estética.”

Esta mudança mudará a forma como as empresas de mídia e os editores compartilham conteúdo com X, porque sem o título aparecendo abaixo da imagem, a postagem não terá contexto, a menos que o título seja incluído como o texto da postagem (ou a menos que o título seja incluído na imagem compartilhado com o artigo). Os artigos compartilhados no X ainda estão vinculados ao site original, clicando na imagem em destaque. Alguns usuários do X relataram que na quarta-feira ainda viam manchetes exibidas em artigos em sua linha do tempo.

Enquanto isso, Musk tem mostrado rotineiramente hostilidade para com a mídia Defenda os “jornalistas cidadãos” Publique texto, áudio e vídeo diretamente na plataforma. “O jornalismo cidadão quebra o monopólio controlado por um punhado de editores – e eles, claro, não gostam disso”, tuitou ele em maio.

Musk removeu a etiqueta de verificação do New York Times (citando a recusa do jornal em pagar pelo status de verificado) e depois a restaurou – antes de removê-la novamente. Ele bloqueou (e depois cancelou o banimento) de jornalistas cujas contas foram suspensas porque Musk alegou que eles o haviam “enganado” ao postar links para uma conta que rastreava seu avião particular. Depois de remover o departamento de relações públicas do Twitter, ele configurou a conta de e-mail da mídia para responder automaticamente com um emoji de cocô. (Um e-mail enviado quarta-feira para

Entre outras mudanças que Musk fez desde a aquisição do Twitter em outubro de 2022: livrar-se do nome e logotipo do Twitter em favor de X, sua letra favorita do alfabeto; Ele atualizou o programa Verified Checkmark para permitir que qualquer assinante pago tivesse um (e retirou marcas de seleção azuis de contas de celebridades, antes de restaurar muitas delas poucos dias depois); Ele supervisionou demissões em massa que eliminaram 80% da força de trabalho da empresa.

Musk também disse recentemente que X está “passando a ter um pequeno pagamento mensal pelo uso do

Em última análise, Musk permanece no controle do X/Twitter e disse que continua a dirigir as equipes de produtos e tecnologia da empresa (ao mesmo tempo que atua como CEO da Tesla e da SpaceX e supervisiona outros projetos). Ele contratou a ex-chefe de vendas da NBCUniversal, Linda Yaccarino, como diretora de operações comerciais.