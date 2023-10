Michael Caine se aposenta: ator confirma que The Great Escaper será seu último filme

CNN

–



Michael CaineA estrela de cinema britânica, cuja carreira durou oito décadas e apresentou filmes de “The Italian Job” a “The Dark Knight”, confirmou sua aposentadoria da atuação.

O duas vezes vencedor do Oscar, de 90 anos, fez o anúncio no programa Best of the Day da BBC Radio 4 no sábado.

“Continuo dizendo que estou me aposentando”, disse Keane, acrescentando: “Bem, agora me aposentei”.

Ele confirmou que The Great Escaper, lançado no início deste mês, seria seu último trabalho como ator, dizendo: “Eu interpretei o papel principal e recebi críticas incríveis. Os únicos papéis que vou conseguir agora são de homens velhos – homens velhos… “90 anos, ou talvez 85, você sabe – e pensei bem, é melhor sair com tudo isso. Recebi ótimas críticas. O que vou fazer para superar isso?”

Caine estrelou ao lado da falecida Glenda Jackson no filme, interpretando Bernard Jourdan, de 90 anos, que foge de uma casa de repouso para comparecer ao 70º aniversário do desembarque do Dia D na França.

“Estávamos nos divertindo no cinema e pensei, você sabe, por que não vamos embora agora?” Ken acrescentou.

Também falando no podcast, o diretor de The Great Escaper, Oliver Parker, disse: “Michael tem a capacidade de transformar sua performance em outra coisa”, o que ele credita ao seu “carisma” e “pura presença”.

Caine começou sua carreira de ator no palco no início dos anos 1950, antes de estrear no cinema em 1956.

Originalmente chamado de Maurice Joseph Micklewhite Jr., ele adotou o nome de tela “Caine” – tirado do filme “The Caine Mutiny” de 1954 – e mais tarde o tornou legal.

Kane já interpretou agentes secretos, playboys, aventureiros, professores e assassinos.

Ele desempenhou o papel do espião britânico Harry Palmer em cinco filmes, e sua fama veio após sua primeira missão nesse papel, no emocionante filme dramático The Ipcress File, em 1965.

Sua próxima grande chance veio um ano depois, quando interpretou um motorista ilegal na comédia romântica de 1966, Alfie.

Caine ganhou seu primeiro Oscar por seu papel coadjuvante em “Hannah and Her Sisters”, de Woody Allen, em 1986, e o segundo por outro papel coadjuvante em “The Cider House Rules”, em 1999.

Ele estrelou ao lado de Sean Connery no filme de aventura de John Huston, de 1975, The Man Who Would Be King; Ele interpretou um jornalista no Vietnã na adaptação cinematográfica de 2002 de The Quiet American sobre Graham Greene. Ele interpretou o mordomo Alfred Pennyworth no filme de 2008, O Cavaleiro das Trevas.

Ken foi nomeado Comandante da Ordem do Império Britânico (CBE) em 1993 e nomeado cavaleiro em 2000.

Ele também escreveu livros, dizendo no podcast que fez 160 filmes e que “sempre quis ser escritor”. Embora não haja atuação, “haverá escrita”, disse ele.

“O problema de fazer filmes é que você tem que acordar às 6h30 da manhã, fazer uma longa viagem para aprender suas falas no maldito carro e depois chegar lá e trabalhar até as 10 da noite”, disse ele. Com o texto “Você não precisa sair da cama”.