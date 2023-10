Micah Parsons, dos Cowboys, dobra em foto viral pós-jogo do 49ers – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Micah Parsons gerou muita conversa online com seus comentários após a vitória dos 49ers sobre o Dallas Cowboys no domingo no Levi’s Stadium, dizendo aos repórteres que ainda não achava que o San Francisco estava jogando em um “nível superior” ao de seu time.

O star rusher expandiu isso na segunda-feira durante seu podcast, “The Edge with Micah Parsons”, explicando por que ele acredita que essa afirmação é verdadeira.

Para atualizar, Parsons disse após a derrota do time por 49-10: “Não acho que eles estejam em um nível mais alto do que nós. Acho que somos o mesmo time dos playoffs. O mesmo talento, os mesmos padrões que eles. Sinto como se precisássemos realmente reconsiderar algumas coisas, nos unir e consertar algumas coisas. “Sinto que faltavam algumas jogadas. O resultado não constitui realmente o que realmente aconteceu lá.”

Embora Parsons tenha culpado a derrota pelos Cowboys por terem se derrotado após o jogo, ele também explicou em seu podcast que tudo se resumiu à falta de preparação.

“Quando digo isso, você olha para o jogo e falamos sobre os Cowboys e quem queremos ser, e o quão grandes queremos ser, isso simplesmente não esteve presente em todos os lugares e em todas as fases do jogo”, Parsons disse. “Senti que não estávamos em condições de ter sucesso em alguns casos.”

Os últimos comentários de Parsons contrastam fortemente com o que o técnico dos Cowboys, Mike McCarthy, e o quarterback Dak Prescott disseram após o jogo. Ambos ficaram surpresos com a derrota e disseram sentir que a preparação da equipe para a partida foi mais do que adequada.

Bem, Parsons discordaria depois que os 49ers venceram pela maior margem de vitória em sua rivalidade histórica com os Cowboys. San Francisco superou Dallas em mais de 200 jardas no total, venceu a batalha de virada por 4 a 1 e colocou os titulares no banco no início do quarto período.

“Foram tantas coisas diferentes – estávamos nos superando, e então foi como se você adicionasse o resto… é isso. Foi apenas um dos jogos; você tem que aprender ‘com isso’, ” Parsons disse, antes de redobrar seus comentários. Após a partida: “Se você olhar a escala de talento de cada um deles, acho que nos encaixamos bem com eles. “Não creio que jogámos ao nível que jogámos.” [the 49ers] “Joguei ontem e está começando a ficar pronto.”

Parsons acrescentou que o San Francisco enfrentou todos os jogos em Dallas com um contra-ataque perfeito e disse que os Cowboys estavam desequilibrados em todas as frentes.

“Tiro meu chapéu para Kyle Shanahan e como ele se prepara”, disse Parsons. “Definitivamente acho que ele estava preparado para nós. Não acho que estávamos em posição de estar preparados para o que eles tinham.”

Baixe e acompanhe o Podcast 49ers Talk