Chase Field está programado para sediar seu primeiro jogo de playoff desde 2017

As equipes que lideram por 2 a 0 em uma série melhor de cinco e que vencem seus dois primeiros jogos fora de casa têm 29 a 3 nessa série. As únicas três equipes que se recuperaram de uma desvantagem de 0-2 depois de perder as duas primeiras em casa são os Yankees de 2001 (vs. A’s), os Giants de 2012 (vs. Reds) e os Blue Jays de 2015 (vs. Texas).