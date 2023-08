McLaughlin ganha prêmio NTT P1; Newgarden começa em primeiro plano

Scott McLaughlin venceu a qualificação NTT P1 na manhã de domingo no World Wide Technology Raceway, mas seu companheiro de equipe na Penske, Josef Newgarden, largará da pole position no Bommarito Automotive Group 500 apresentado pela Axalta e Valvoline esta tarde.

McLaughlin conquistou sua primeira pole oval na carreira e a quinta pole geral da NTT INDYCAR Series com uma média de duas voltas de 182,951 mph no Odyssey Batteries No. 3 Team Penske Chevrolet no oval de 1,25 milhas. Mas ele largará em 10º depois que sua equipe sofreu uma penalidade de nove pontos no grid por uma troca de motor não aprovada após o Grande Prêmio de Gallagher, em 12 de agosto, no Indianapolis Motor Speedway.

“Sou muito competitivo e todos nós somos”, disse McLaughlin. “E nós só queremos vencer nossos companheiros de equipe o tempo todo. Estou animado. Pole um oval. Recebemos a penalidade por escorregamento no motor, mas vamos nos classificar e nos divertir muito fazendo isso.”

Isso eleva Newgarden ao ponto de partida mais alto para a corrida de 260 voltas, que começa às 15h30 horário do leste dos EUA (ao vivo, NBC, Peacock, INDYCAR Radio Network). Newgarden foi o segundo carro mais rápido na qualificação com uma média de 182.390 no número 2 da equipe Penske Chevrolet do PPG. Newgarden tenta vencer sua sexta corrida oval consecutiva na série e se tornar o primeiro piloto a vencer todas as corridas ovais em uma temporada que apresenta pelo menos duas ou mais pistas de circuito no cronograma.

O bicampeão da série Newgarden venceu as últimas cinco corridas ovais da NTT INDYCAR Series, uma série que começou com este evento em agosto passado. Ele foi vitorioso nesta temporada no Texas Motor Speedway e nas 500 Milhas de Indianápolis apresentadas por Gainbridge e conquistou a rodada dupla no Iowa Speedway. Apenas Sebastien Bourdais venceu todas as provas ovais em uma temporada da INDYCAR Series, mas isso aconteceu em 2006, quando ele recebeu a bandeira quadriculada em Milwaukee, o único circuito na programação da Champ Car naquele ano.

“Scott fez um trabalho melhor”, disse Newgarden. “Tive um ótimo carro. Estou muito orgulhoso da equipe. Este carro estava onde precisava estar.

Colton Herta se juntará a Newgarden na primeira linha depois de se qualificar em terceiro com 181,946 na Gainbridge Honda nº 26, colocada em campo pela Andretti Autosport com Curb-Agajanian. Pato Oward largaria em terceiro após sua carreira de qualificação de 181.722 no Chevrolet Arrow McLaren nº 5.

O líder do campeonato, Alex Palou, qualificou-se em quinto lugar com um tempo de 181,599 no número 10 da American Legion Honda da Chip Ganassi Racing, mas cairá para 14º no grid de largada devido a uma penalidade de nove pontos no grid por uma troca de motor não aprovada após o treino em Sábado. Palou lidera o segundo colocado Scott Dixon por 101 pontos e pode conquistar seu segundo campeonato da série nos últimos três anos se liderar o campo por 109 pontos ou mais após esta corrida.

As penalidades impostas a McLaughlin e Palou levariam o sexto mais rápido qualificado, Felix Rosenqvist, para o quarto lugar, depois de ele ter alcançado uma média de tempo de duas voltas de 181,557 no Chevrolet nº 6 Unsmee Arrow McLaren.

McLaughlin e Ballou estavam entre os seis pilotos que largaram nove lugares abaixo do que eram elegíveis devido a penalidades no grid por mudanças não autorizadas de motor. Os Outros: Dixon (qualificou-se em 7º, largou em 16º), Takuma Sato (qualificou-se em 8º, largou em 17º), Kyle Kirkwood (qualificou-se em 13º, largou em 22º) e Agustin Canabino (qualificou-se em 21º, largou em 17º) na posição 28).