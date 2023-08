Brock Purdy usa a troca de Trey Lance para 49ers como uma lição de vida do NFL QB – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Brock Purdy pode jogar futebol como veterano, mas ainda tem apenas 23 anos e acabou de terminar seu segundo campo de treinamento. Ele ainda está aprendendo lições importantes sobre a vida na NFL.

A troca do quarterback do 49ers, Trey Lance, para o Dallas Cowboys na sexta-feira foi mais um vislumbre do difícil lado comercial da liga. Lance foi selecionado em terceiro lugar geral no Draft da NFL de 2021 para ser a resposta da franquia no centro da próxima década e acima, apenas para começar quatro jogos em dois anos e ser expulso da cidade.

Não deu certo com Lance in the Bay. As equipes da NFL estão totalmente impacientes.

“Isso meio que mostra que você está na NFL, as situações e como tudo parece, o gráfico de profundidade, tudo pode mudar da noite para o dia, apenas dependendo do que acontece, das situações e das coisas”, disse Purdy na noite de sexta-feira. Após o final da pré-temporada do 49ers contra o Los Angeles Chargers.

“Mas para mim é como: ‘Como posso estar presente? Como posso estar onde estou agora? Não estou tentando ser pego dizendo: ‘Oh, é o primeiro, o segundo e o terceiro'”. [on the depth chart], qualquer que seja.’ Quanto mais você pensa sobre esse tipo de coisa, mais você consumirá e afetará a maneira como joga.”

Purdy aguentou os golpes desde que foi selecionado com a escolha final do Draft da NFL de 2022. Ele impressionou a diretoria do 49ers o suficiente no verão passado para surpreendentemente tirar o elenco de 53 jogadores do campo de treinamento. Depois de duas lesões, Purdy levaria o 49ers a oito vitórias consecutivas e uma aparição no NFC Championship Game.

“No final das contas, estou apenas tentando fazer meu trabalho, fazer o que me mandam como meio-campista”, disse Purdy na sexta-feira. “Não é como se eu chegasse aqui e fosse, bom, vou tentar vencer esse cara, esse cara. como meio-campista.

“Vou fazer meu trabalho, e algumas situações acontecem. É uma pena, Jimmy [Garoppolo] Ele se machucou, Trey se machucou e as coisas simplesmente acontecem assim. Mas, ao mesmo tempo, é como a NFL. Portanto, não há ressentimentos. Eu amo Trey e não quero nada além do melhor para ele.”

Foi o estilo equilibrado de Birdie que conquistou a confiança do gerente geral John Lynch e do técnico Kyle Shanahan. Ele ficou surpreso quando o 49ers trocou Lance na noite de sexta-feira, mas aceitou a notícia com calma e compartilhou um momento com seu ex-companheiro de equipe no vestiário antes de um jogo de pré-temporada.

Várias horas depois, Purdy cometeu o ataque de dois carros de São Francisco, arremessando 73 jardas em 5 de 9 passes. Os 49ers deveriam marcar na primeira tacada, mas o running back J.P. Mason se atrapalhou na end zone. Purdy resolveu o problema com as próprias mãos na segunda tacada e cruzou a linha do gol em uma corrida de cinco jardas.

O trem da NFL continua em movimento. Melhor segurar firme.

