O que o acordo com Josh Jacobs significa para Jonathan Taylor?

O running back dos Raiders, Josh Jacobs, deu um pouco de vida ao back market no sábado. O que isso significa para outro grande nome que tenta mudar as coisas para si mesmo e possivelmente para outros?

Jonathan Taylor ainda está trabalhando dentro de um prazo não vinculativo de terça-feira para chegar a um acordo comercial que seja aceitável para os Colts. Os Dolphins continuam sendo o time mais associado a Taylor.

Especulou-se que Taylor faria um acordo abaixo do mercado para sair da Indy. Para entender até que ponto abaixo do mercado irá, é importante saber onde o mercado está.

Christian McCaffrey continua sendo o jogador mais bem pago, com seu contrato de US$ 16 milhões por ano negociado no início de 2020 com Carolina. (Fomos informados de que os 49ers estão considerando a soma de US$ 12 milhões, porque esse foi o valor do contrato que herdaram.)

Jacobs, graças a um aumento significativo em sua marca de franquia, agora pode levar para casa US$ 25,96 milhões em dois anos abaixo da marca – uma média de quase US$ 13 milhões. Isso é um grande salto em relação à oferta de franquia de US$ 10,1 milhões, e mais que o dobro do melhor negócio alcançado no mercado aberto este ano: Miles Sanders dos Panteras, com US$ 6,3 milhões anuais.

Em última análise, o que Taylor quer e o que ele pode conseguir é tudo o que importa. O acordo com Jacobs dá a Taylor um argumento plausível e baseado em fatos para pressionar por mais. O mercado está um pouco melhor para uma retração hoje do que ontem. O contrato Taylor será o próximo ponto de dados em andamento.

Em que direção você irá? Para cima, para baixo ou estagnado? Tudo depende se um acordo pode ser negociado nos próximos dias se os Colts pretendem cumprir o prazo flexível de 29 de agosto.