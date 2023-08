Limites de contribuição 401 (K) definidos para aumentar em 2024 – veja como planejar com antecedência e aumentar seu fundo de aposentadoria

Os planeadores financeiros estão a exortar os trabalhadores a aproveitarem ao máximo o aumento dos limites de contribuição 401(K) que deverão entrar em vigor a partir de 2024.

A empresa de consultoria Mercer espera que o limite de contribuição para o próximo ano seja de US$ 23.000 – em comparação com US$ 22.500 este ano.

Isto representa um aumento mais modesto depois de o limite ter aumentado em 2.000 dólares entre 2022 e 2023, mas os especialistas insistem que os trabalhadores ainda podem aproveitar ao máximo.

A planejadora financeira certificada Rachel Burns diz que, como orientação aproximada, qualquer pessoa que ganhe mais de US $ 75.000 por ano deve atingir o máximo de 401 (k).

“Cada situação é diferente e pode depender de onde você mora e de quais são as circunstâncias”, disse Burns ao DailyMail.com.

“Mas se você tem dinheiro suficiente para comprar uma casa maior ou um carro melhor, você deve maximizar seu 401(k).” Esta deve ser sua prioridade acima de tudo.

O IRS aumenta anualmente o montante que os trabalhadores podem investir nos seus planos de reforma, de acordo com o custo de vida.

O limite foi aumentado este ano para compensar a hiperinflação, que ultrapassou os 9% em Junho passado. Contudo, com a taxa de inflação anual agora em 3,2%, o salto no próximo ano será muito menor.

Burns diz que é essencial que os funcionários acompanhem os aumentos para garantir uma boa qualidade de vida na aposentadoria.

Ela disse: “Quando me reúno com os clientes, sempre tenho em mente aumentar os limites de contribuição e garantir que eles atinjam o limite.

“A diferença pode ser chocante porque o crescimento composto desses incrementos ao longo de dez, vinte ou trinta anos pode fazer uma enorme diferença.

“Você tem que continuar inflando suas economias para estar preparado, porque o custo de vida continuará a subir quando você se aposentar.”

A 401(K) é uma pensão de reforma privada para a qual contribuem tanto o indivíduo como o empregador. Isso geralmente é responsável pela maior parte da renda do aposentado.

Maximizar as contribuições para sua conta permite que os funcionários se beneficiem do crescimento com impostos diferidos.

Com um plano 401(k) tradicional, os funcionários não têm de pagar impostos sobre as suas poupanças para a reforma – mas terão de pagar imposto sobre o rendimento durante a reforma.

Mas em anos intermitentes, os aforradores podem beneficiar do crescimento composto da sua carteira. O crescimento composto são os juros acumulados sobre suas economias – permitindo efetivamente que seu dinheiro cresça.

Por exemplo, se um trabalhador colocar US$ 500 adicionais em sua conta 401(k) no próximo ano e isso continuar a gerar um ROI de 10%, ele terminará o ano com US$ 550.

No ano seguinte, você acumulará juros sobre os $ 550.

O IRS impõe limites sobre o que os trabalhadores podem contribuir para o seu plano de reforma para equilibrar os benefícios fiscais destes fundos. Na verdade, evita que as poupanças excessivas com impostos diferidos cresçam nas contas individuais.

Outros planos de aposentadoria, como Roth IRAs, impõem limites semelhantes às contribuições.

Os poupadores devem ter cuidado para não violar esses limites, pois isso pode fazer com que o IRS exija que você pague impostos sobre os fundos excedentes imediatamente.

E quando você retirar o dinheiro, provavelmente ele será tributado novamente. Isso significa que você acabará pagando o dobro do imposto que pagaria normalmente.

Para calcular seus limites de contribuição, o IRS usa métodos de ajuste de custo de vida e aproximações do Internal Revenue Code, bem como o Índice de Preços ao Consumidor para Todos os Consumidores Urbanos (CPI-U) e valores de CPI-U estimados para meses específicos. .