O CEO da Better.com, Vishal Garg, que demitiu 900 trabalhadores na infame ligação do Zoom, vê queda nas ações

Poucas horas depois de sua estreia pública na quinta-feira, o site de empréstimos hipotecários Better.com viu o preço de suas ações despencar – até 95%.

Isso ocorre depois de dois anos de um período turbulento que incluiu a demissão repentina de centenas de funcionários por meio do Zoom pelo CEO Vishal Garg

As ações caíram imediatamente no sino de abertura, caindo tão rapidamente que as negociações foram interrompidas quatro vezes nos primeiros 30 minutos, antes de despencarem mais de 90%.

Poucas horas depois de fazer sua estreia pública na quinta-feira, o site de empréstimos hipotecários Better.com viu o preço de suas ações despencar, após um período turbulento que incluiu a demissão abrupta de centenas de funcionários por causa do Zoom pelo CEO Vishal Garg.

As ações caíram imediatamente no sino de abertura, caindo tão rapidamente que as negociações foram interrompidas quatro vezes nos primeiros 30 minutos. Na manhã de sexta-feira, as ações da Better Home & Finance, ou Better.com, haviam caído mais de 95%.

Dado o seu otimismo no início do dia, Garg provavelmente não esperava que as ações da sua empresa caíssem automaticamente de forma tão dramática.

“Agora é hora de comemorar”, declarou, após concluir a fusão com a Aurora Acquisition Corp.

“Estamos orgulhosos de ter dado um passo importante na expansão de nossa capacidade de inovar o processo de aquisição de casa própria, ao nos tornarmos uma empresa de capital aberto”, disse ele, segundo a Fortune.

Após a fusão com a Aurora Acquisition Corp., a entidade combinada agora é conhecida como Better Home & Finance Holding Company.

Esta transação traz aproximadamente US$ 565 milhões em novo capital para a Better.com, incluindo US$ 528 milhões em notas conversíveis de afiliadas do SoftBank e ações adicionais da NaMa Capital, uma empresa de investimentos relacionada à Aurora.

Garg teria garantido pessoalmente quaisquer perdas que o SoftBank pudesse incorrer se decidisse vender a dívida. Os termos do acordo poderiam potencialmente forçar Garg a vender suas ações preferenciais, o que poderia afetar o preço das ações, de acordo com crise tecnológica.

No entanto, apesar da infusão de capital, a Better.com enfrenta desafios financeiros contínuos.

A empresa relatou um prejuízo líquido de US$ 89,9 milhões no primeiro trimestre e passou por reduções significativas na força de trabalho, cortando quase 91% de seus funcionários em um período de 18 meses.

E embora a startup tenha conseguido reduzir o seu prejuízo em comparação com um prejuízo líquido de 327,7 milhões de dólares no início de 2022, ainda se debate com o aumento das taxas de juro hipotecárias e com um abrandamento do mercado imobiliário nacional.

Além disso, a reputação da empresa sofreu danos significativos desde dezembro de 2021.

A transição de uma entidade privada para uma entidade pública é particularmente desafiadora, dada a má gestão de demissões por parte da Better.com, alegações de abuso de funcionários, distorções financeiras admitidas, supostas saídas de executivos e outras reivindicações.

Do ponto de vista da empresa, a fusão reversa com a Aurora SPAC – um acordo que está em andamento há mais de dois anos – foi na verdade um movimento que salvou vidas.

Antes da fusão, o CEO disse que “trabalhou muito” para ser “mais empático” e tratar as pessoas “com gentileza”.

“Trabalhei muito para mudar a forma como apareço diante da equipe todos os dias, para ser mais empático e tratá-los com o mesmo nível de gentileza que mostro aos nossos clientes”, disse Garg. Techcrunch.

“Acho que estava muito focado na missão, nos clientes, e realmente focado no que é necessário para impulsionar o crescimento”, acrescentou Garg.

A desastrosa estreia da Better.com na Nasdaq segue mudanças dramáticas na empresa de hipotecas digitais desde dezembro de 2021, quando o CEO Vishal Garg demitiu brutalmente 900 funcionários em uma ligação da Zoom.

Ele então os criticou por serem tão “preguiçosos” que na verdade “roubaram” dos clientes – acusando pelo menos 50 funcionários demitidos de roubar da empresa por superestimar suas horas de trabalho, informou a revista Fortune na época.

Vishal Garg despediu cerca de nove por cento da força de trabalho da Better.com numa chamada brutal apenas três semanas antes do Natal – incluindo toda a equipa de diversidade, igualdade e inclusão, que lida com queixas sobre racismo e sexismo no local de trabalho.

“Isso não é novidade que vocês querem ouvir… Se vocês estão nesta ligação, vocês fazem parte do grupo azarado que será demitido”, Garg disse-lhes sem rodeios. Seu emprego aqui será encerrado imediatamente.

“O mercado mudou”, disse o homem de 43 anos, o que significa que são necessários cortes massivos na força de trabalho na empresa de 7 mil milhões de dólares para evitar o desastre.

Um trabalhador furioso filmou a chamada e partilhou-a online, com um momento em que amaldiçoou o CEO quando este confirmou a “rescisão” em massa de funcionários do fornecedor de hipotecas com sede em Manhattan.

O operador não identificado pode ser ouvido dizendo “Foda-se, cara”. Você está brincando comigo?

Garg, que foi acusado pelos trabalhadores de ser “errático”, mais tarde dobrou sua aposta em uma postagem contundente no blog que o viu atacar sua equipe por “roubar” por preguiça.

O pai de três filhos escreveu na Blind Career Network: “Vocês sabiam que pelo menos 250 pessoas demitidas trabalham em média 2 horas por dia enquanto registram mais de 8 horas por dia no sistema de folha de pagamento?”

“Eles estão roubando de vocês e de nossos clientes que pagam contas e que pagam nossas contas. Aprendam”, acrescentou.

Falando à Fortune, Garg – que certa vez ameaçou prender um ex-parceiro de negócios na parede e queimá-lo vivo, de acordo com documentos judiciais – confirmou que fez os comentários com um nome de usuário anônimo “inculto”, mas se recusou a recuar.

“Acho que poderia ter sido formulado de forma diferente, mas honestamente o sentimento está lá”, disse ele.

Em janeiro de 2022, foi anunciado que o CEO retomaria “funções em tempo integral” após tirar “uma licença para refletir sobre sua liderança” em dezembro.

Em uma carta aos funcionários da época, ele anunciou que voltaria depois de pensar no “líder que eu queria ser”.

“Entendo o quão difíceis foram as últimas semanas. Lamento profundamente a ansiedade, distração e constrangimento que minhas ações causaram”, escreveu ele no e-mail.

“Passei muito tempo pensando sobre quem somos como empresa e que tipo de liderança e necessidades são melhores… e o líder que quero ser.”