Na oferta de investimento, o primeiro-ministro Narendra Modi invoca ‘confiança mútua’ e visa a China | Notícias da Índia

Nova Deli: Primeiro Ministro Narendra modi No domingo, ele pediu “confiança mútua” e “valores democráticos” para promover investimentos na Índia, citando a agitação na Índia fornecer Série durante a Covid-19 para atingir a China.Sem mencionar o nome da China, o primeiro-ministro disse que a epidemia causou mudanças irreversíveis. rentável mercado Pode continuar quando houver um equilíbrio entre os interesses dos produtores e dos consumidores. Isto também se aplica aos estados. Tratar outros países apenas como um mercado nunca funcionará. Prejudicará até mesmo os países produtores, mais cedo ou mais tarde. Tornar todos parceiros iguais no progresso é o caminho a seguir. Ele disse isso ao discursar na reunião do B20 com os líderes da indústria presentes

A declaração, feita dias depois de Modi se ter encontrado com o presidente chinês, Xi Jinping, à margem da cimeira dos BRICS em Joanesburgo, indica o contínuo aborrecimento da Índia com o seu vizinho no meio da escalada das tensões fronteiriças. Nos últimos anos, a Índia tem procurado posicionar-se como um destino de investimento atraente, à medida que as empresas procuram diversificar as suas bases de produção e reduzir a sua dependência da China.

E com a China assentada sobre uma pilha de minerais importantes em todo o mundo, Modi também alertou que isso poderia levar a um novo modelo de colonialismo. “Se nosso foco for egocêntrico, isso não beneficiará a nós mesmos ou ao mundo. Estamos enfrentando esse desafio em minerais importantes, terras raras. Eles são abundantes em alguns lugares e ausentes em outros. Mas toda a humanidade precisa deles. Aqueles que eles precisam disso”, disse ele. Eles não veem isso como uma responsabilidade global, eles promoverão um novo modelo de colonialismo.” Além disso, ele propôs uma “abordagem integrada” para criptomoedas, uma questão no topo da lista de prioridades da Índia na cimeira dos líderes do G20, no próximo mês. “Precisamos de um enquadramento”, acrescentou, global, tendo em conta os interesses de todas as partes interessadas.

Modi também citou preocupações sobre a inteligência artificial. “Em todo o mundo, há muito entusiasmo em torno da IA, mas também existem algumas considerações éticas. Estas estão relacionadas com competências e requalificação, o preconceito dos algoritmos e o seu impacto na sociedade. Precisamos de trabalhar em conjunto para encontrar uma solução É importante que a comunidade empresarial global e os governos garantam que a inteligência moral artificial receba a atenção adequada.