Erik Spoelstra, Miami Heat, concordou com uma extensão de contrato

MIAMI (AP) – Erik Spoelstra W calor de Miami Eles concordaram com uma extensão de contrato, garantindo que o técnico com mais tempo no cargo na história da franquia continue a contribuir para a história de seu time por muitos anos.

Spoelstra assinou uma extensão de oito anos no valor de cerca de US$ 120 milhões – o maior contrato da história da NBA em valor total para um treinador – de acordo com uma pessoa familiarizada com o acordo que falou terça-feira à Associated Press sob condição de anonimato porque os termos não foram divulgados. sobre isso publicamente.

O contrato atual de Spoelstra expira após esta temporada.

Spoelstra está em sua 16ª temporada como técnico principal em Miami e em sua 29ª temporada no geral com a franquia. Ele começou na sala de vídeo e acabou se tornando olheiro, assistente técnico e sucessor de Pat Riley, que foi nomeado técnico principal em abril de 2008.

Spoelstra tinha 24 anos quando chegou a Miami. Ele está agora com 53 anos e três anéis de campeonato da NBA em seu currículo, dois deles como técnico principal do Miami. Ele levou o Heat às finais da NBA seis vezes, incluindo a última temporada.

Spoelstra é o segundo técnico mais antigo na liga, atrás de Gregg Popovich, do San Antonio, que está em sua 28ª temporada como técnico dos Spurs. As 725 vitórias de Spoelstra na temporada regular estão em 19º lugar na história da NBA e apenas três treinadores – Popovich com os Spurs, Jerry Sloan com Utah e Red Auerbach com Boston – venceram mais jogos com uma única franquia do que Spoelstra com o Heat.

Spoelstra também é assistente técnico do basquete dos EUA nestas Olimpíadas e fará parte da equipe do técnico Steve Kerr nos Jogos de Paris neste verão. Spoelstra provavelmente estará entre os candidatos mais proeminentes para treinar a equipe olímpica no próximo ciclo, que culminará nos Jogos de Los Angeles 2028.

“Estamos falando de suor e trabalho duro”, disse Spoelstra antes do início desta temporada. “Já é hora de ninguém estar olhando. Temos um ditado no Heat: 'Há beleza na rotina, há beleza no suor'. Isso é sobre o que acontece nos bastidores.”

Entre as conquistas mais notáveis ​​de Spoelstra estão uma seqüência de 27 vitórias consecutivas rumo a um recorde de 66-16 na temporada 2012-13 (a seqüência de vitórias foi a segunda mais longa desse tipo na história da NBA) e os títulos da NBA de 2012 e 2013. com a diferença. Liderado por LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh, nove prêmios de Treinador do Mês da NBA. Durante a gestão de Spoelstra em Miami, nenhum técnico da liga teve mais vitórias na pós-temporada. Ele tem 109, 10 a mais do que Kerr tinha no Golden State.

O Heat tem se concentrado na estabilidade e poucos times têm tanto atletismo quanto o Miami. Houve apenas seis treinadores principais nos 36 anos da franquia. Ron Rothstein foi o treinador original por três anos, seguido por Kevin Loughery por partes de quatro anos, até que Alvin Gentry assumiu interinamente para terminar a temporada 1994-95.

Foi quando Riley veio de Nova York para Miami. Ele treinou até 2003, depois promoveu Stan Van Gundy do cargo de assistente a treinador principal. Van Gundy renunciou 21 jogos em sua terceira temporada, Riley voltou ao banco para levar o Heat ao seu primeiro título da NBA em 2006, e Riley deixou o cargo novamente após a temporada 2007-08 para dar o cargo a Spoelstra.

Não houve mais mudanças desde então. Spoelstra ultrapassou Riley (454) como líder de vitórias da franquia em dezembro de 2017 e agora tem quase tantas vitórias quanto os outros cinco treinadores do Heat combinados.

“Tivemos uma estabilidade e consistência incríveis ao longo dos anos”, disse Spoelstra no outono passado, quando questionado sobre como permaneceu no Heat por tanto tempo. “Tive muita sorte de trabalhar para quem trabalho.”

