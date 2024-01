The Falcons anunciam a entrevista completa com Jim Harbaugh

De acordo com os protocolos da NFL, as entrevistas com funcionários de outros clubes devem ser realizadas virtualmente antes da conclusão dos jogos dos playoffs divisionais no domingo, 21 de janeiro. Se o seu clube empregador tiver um Wild Card, as entrevistas virtuais deverão ser realizadas antes que o Wild Card expire. jogar cartas. Se o clube empregador for participante do Wild Card, as entrevistas virtuais poderão começar três dias após o jogo do Wild Card e deverão ser realizadas antes da conclusão dos jogos dos playoffs divisionais. A partir de segunda-feira, 22 de janeiro, os clubes poderão realizar entrevistas presenciais ou virtuais com candidatos que trabalham para outros clubes da NFL cujas temporadas terminaram e estão proibidos de conduzir entrevistas preliminares com candidatos que trabalham para clubes participantes de jogos do campeonato da conferência até a temporada do clube empregador. termina. .