Jennifer Lawrence descobre que o criador de Yellowstone, Taylor Sheridan, era seu treinador de atuação – prazo final

muito antes Jennifer Lawrence Vencedora do Oscar, ela era uma aspirante a atriz que estava começando a lançar as bases para uma carreira em Hollywood.

A certa altura, Lawrence foi ver um treinador de atuação que acabou devolvendo o dinheiro porque, segundo ele, ela já tinha tudo e não havia nada que ele pudesse lhe ensinar. Ela não se lembrava quem era aquele professor até que Mike Fleming Jr., do Deadline, disse a ela no sábado durante um painel para seu filme Apple/A24. ponte No filme Finalistas: O evento de Los Angeles.

No final da sessão, Fleming disse a Lawrence que quando falou com ele Yellowstone originador Taylor Sheridan em seu crescente mundo de telenovelas, e como uma jovem atriz, Isabel May, provocou uma faísca em 1883 quando leu sobre seu papel principal em Prefeito de Kingstown. Em vez disso, ele construiu o ano de 1883 por volta de maio, que contou a história de origem da família Dutton em Yellowstone.

Sheridan diz a Fleming que May o lembrava de Lawrence, que vinha às aulas que ele dava enquanto Sheridan era um ator esforçado e complementava sua renda ensinando atuação. Isso foi antes de Lawrence estourar Ossos de Inverno.

Quando Fleming terminou de contar a história, Lawrence só conseguiu dizer uma palavra.

“o que?” Ela disse.

“Lembro-me de ir ver alguém e ele dizer à minha mãe: ‘Aqui está o seu dinheiro’.” Só não a coloque em nenhuma aula de atuação, faça o que fizer. “Aquele era Taylor Sheridan?”

Ele foi o prolífico criador e diretor do programa, disse Lawrence: “Tenho que contar à minha mãe”.

Sheridan, que começou a escrever depois de abandonar um papel regular nele Filhos da anarquia On the Money, ele foi indicado ao Oscar por sua escrita inferno ou água altae atualmente tem vários pré-trabalhos em spin-offs Yellowstoneque acabou de retornar para sua quinta temporada. A estreia simultânea na Paramount Network, CMT, Pop e TV Land teve uma média de 15,7 milhões de espectadores e é o programa mais assistido em toda a televisão em 2022.

Lawrence fez sua estreia no Apple/A24 ponteque estreou no Toronto Film Festival e estreou na Apple TV+ em 4 de novembro.