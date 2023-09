Javon Hargrave obtém nota máxima do PFF para 49ers na vitória da semana 3 contra Giants – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Após a vitória dos 49ers por 30-12 sobre o New York Giants na Semana 3 na noite de quinta-feira no Levi’s Stadium, o lado defensivo Nick Bosa compartilhou que acredita que esta iteração da linha defensiva do San Francisco teve seu melhor jogo até agora, e as notas do PFF refletem uma força sólida . desempenho.

O grupo de estrelas colocou 17 pressões totais sobre o quarterback do Giants, Daniel Jones, que completou apenas 22 das 32 tentativas de passe para 137 jardas, uma interceptação e uma classificação de 64,2.

As pressões da linha defensiva na Semana 3 podem ter sido menores do que as 27 pressões que Bosa e companhia conseguiram registrar contra o Los Angeles Rams na Semana 2, mas o Jogador Defensivo do Ano da NFL sentiu que o grupo funcionou melhor como uma unidade.

Os tackles defensivos Arik Armstead e Javon Hargrave lideraram o grupo nas pressões do quarterback e foram ainda melhores contra a corrida, permitindo apenas 29 jardas em 11 corridas.

“Acho que esta noite, como unidade, foi uma das melhores atuações”, disse Bosa. “Bem, o melhor desempenho que já tivemos juntos. A vitória passa, pessoal, muito rapidamente. Às vezes, muito rapidamente, onde… [Jones] Ele poderia tirá-lo. Mas por dentro, Arik e Javon fizeram jogos muito bons hoje.

O ataque também teve um excelente desempenho contra a defesa pesada dos Giants. Depois de uma primeira tentativa um tanto inconsistente, o quarterback Brock Purdy e o ataque se acalmaram e começaram a trabalhar, fazendo várias tentativas longas para conseguir outro desempenho de 30 pontos.

Com o wide receiver Brandon Aiyuk afastado dos gramados devido a uma lesão no ombro, Deebo Samuel, Christian McCaffrey e George Kittle começaram a trabalhar, contribuindo com um total combinado de 441 jardas de ataque na noite de quinta-feira.

Aqui estão os destaques das notas PFF da Semana 3 do 49ers

um crime:

QBBrock Purdy – 61,1

Depois que o quarterback do segundo ano se ajustou à pressão dos Giants, o ataque entrou no ritmo. Purdy moveu a bola de forma eficaz pelo campo com uma classificação de passe de 108,5 no ataque.

A precisão de Purdy em lances intermediários continua sendo seu ponto forte. O sinalizador completou seis de suas sete tentativas de 115 jardas e um touchdown em alvos de 10 a 19 jardas. Em três jogos, Purdy acertou 19 de suas 21 tentativas para 324 jardas, dois touchdowns e uma classificação de passe de 150,5 em tentativas médias.

RB Christian McCaffrey – 69,9

O running back All-Pro marcou um touchdown pelo 12º jogo consecutivo e o fez em seu estilo habitual de contusões. McCaffrey, que liderava a liga com 12 tackles perdidos, acrescentou mais quatro na semana 3. Também é importante notar que 45 das 85 jardas totais de McCaffrey ocorreram após o contato.

WR Deebo Samuel – 88,6

Samuel, assim como McCaffrey, fez com que todos que tentassem fazer negócios com ele pagassem. Os seis tackles perdidos do lateral atualmente forçaram a liderança de todos os recebedores da NFL em um único jogo. 78 das 129 jardas de recepção de Samuel vieram após a recepção, dando-lhe uma média de 13 jardas por recepção depois que a bola estava em suas mãos.

TE George Kittle – 76,2

O All-Pro teve seu melhor jogo de recepção da temporada, com sete recepções em nove alvos para 90 jardas, 45 das quais foram após a recepção. Kittle também forçou dois tackles perdidos e marcou duas primeiras descidas.

Linha ofensiva:

LT Trent Williams – nota geral de 76,4, bloqueios de passagem de 90,6 (sem pressão)

LG Aaron Banks – nota geral 47,5, 19,9 passes bloqueados (2 rebatidas, 1 apressado)

C Jake Brindle – nota total de 46,4, 20,3 passes bloqueados (três vezes)

RG Spencer Burford – Nota geral 69,3, 39,3 bloqueios de passagem (um saco, três bloqueios)

RT Colton McKevitz – Nota geral 66,1, 78,6 passes bloqueados (sem pressão)

McCaffrey foi responsável por uma roda.

defesa:

Linha de defesa

Javon Hargrave – nota geral 93,0, 92,3 pressas (1 saco, 1 rebatida, 1 viva)

Nick Bosa – nota geral de 92,8, pass rush de 91,5 (um sack, uma rebatida, quatro hurries)

Aric Armstead – nota geral 91,5, golpe 91,3 (um golpe, uma roda)

Javon Kinlaw – Nota geral 78,1, 81,8 (quatro corridas em apenas 15 snaps)

Clellin Ferrell – pontuação geral de 71,2, pass rush de 68,9 (velocidade única)

Drake Jackson – nota geral de 69,2, pass rush de 66,1 (uma velocidade)

O linebacker Dre Greenlaw e os safetys Isaiah Oliver e Tashaun Gipson foram responsáveis ​​por uma corrida de quarterback cada.

Cobertura de tráfego:

LB Oren Burks – Grau de cobertura 90,1

Em 21 snaps defensivos, Burks foi alvejado cinco vezes, permitindo quatro recepções em apenas 13 jardas. O linebacker também registrou cinco tackles no total e quatro bloqueios enquanto estava em campo com a defesa.

Asa CB Charvarius – Grau de cobertura 79,0

Ward foi alvejado seis vezes e permitiu três recepções de 22 jardas – a apenas dois metros de ser pego. O veterano linebacker forçou uma incompletude, que acabou nas mãos de Talanoa Hufanga para uma interceptação, e duas quebras de passe.

LB Fred Warner – Nota de cobertura 76,7

Warner permitiu três pontuações em três alvos, mas por apenas 22 jardas, ao mesmo tempo que registrou uma parada de corrida.

Baixe e acompanhe o Podcast 49ers Talk