Chargers RB Austin Ekeler foi excluído do jogo contra os Vikings devido a uma lesão no tornozelo

O tight end do Los Angeles Chargers, Austin Ekeler, perderá o jogo de domingo contra o Minnesota Vikings devido a uma lesão no tornozelo, anunciou o time na tarde de sexta-feira. Aqui está o que você precisa saber:

Ekeler deixou a derrota do Los Angeles por 36-34 na semana 1 para o Miami Dolphins no final do quarto período devido a uma lesão, após correr para 117 jardas e um touchdown em 16 corridas.

O linebacker de 28 anos não treinou na semana 2 e foi excluído da derrota de domingo para os Giants.

Ekeler não treinou na semana 3.

O linebacker Eric Kendricks também foi excluído do jogo de domingo.

O atletaAnálise C instantânea:

Ekeler volta

Ekeler mostrou algum otimismo emergente no início da semana, quando apareceu no campo de treino na quarta-feira, durante o segmento aberto à mídia. Ele não esteve em campo em nenhum dos três treinos da semana passada, antes da derrota dos Chargers para os Titans. Ekeler não participou do treino de quarta-feira, mas vestiu camiseta e tênis e assistiu aos treinos individuais enquanto conversava com o técnico dos running backs, Derek Foster. Ekeler fez a mesma coisa na quinta-feira. Mas ele não estava em campo na sexta-feira antes que os Chargers o descartassem oficialmente após o treino.

Ekeler foi oficialmente listado como questionável na sexta-feira da semana passada, mas os Chargers já haviam decidido naquele momento que ele não faria a viagem para Nashville, pois O atleta Relatado pela primeira vez. Ekeler foi oficialmente rebaixado para sábado. Esta semana, os Chargers decidiram cortá-lo na sexta-feira. Quando questionado se listá-lo como questionável para a semana 2 e estar fora da semana 3 era uma implicação de que Ekeler caiu devido ao tornozelo, o técnico Brandon Staley disse: “Não há implicação”.

“Ele está trabalhando duro para voltar”, acrescentou Staley. “Veremos como as coisas vão aqui nas próximas semanas.”

O ataque rápido dos Chargers deve se recuperar em Minnesota

Joshua Kelly estará no topo pela segunda semana consecutiva. Kelly teve 39 jardas corridas em 13 corridas na semana passada contra os Giants, que têm uma das melhores frentes do futebol liderada pelo tackle defensivo Jeffrey Simmons. A defesa do Tennessee dominou a linha de scrimmage do jogo. Os Vikings estão em 31º lugar na liga em taxa de sucesso defensivo em corridas planejadas, de acordo com a TruMedia, então eles não apresentam os mesmos desafios que o Tennessee apresenta.

Deve haver oportunidades para o ataque rápido do coordenador ofensivo Kellen Moore voltar ao caminho certo. Os Chargers lideraram a liga na corrida na semana 1 contra os Dolphins. Kelly teve 91 jardas em 16 corridas naquele jogo. Com Ekeler fora na semana passada, o novato Elijah Dotson jogou nove snaps, e o segundo ano Isaiah Spiller jogou quatro snaps. Dotson parece ter vantagem como RB2 atrás de Kelley.

Leitura obrigatória

(Foto: Douglas P. DeFelice/Getty Images)