Japão explica como pousou de cabeça para baixo na Lua

O Japão se tornou o quinto país a pousar na Lua no sábado, mas sua espaçonave acabou em estado crítico, com o bocal do motor apontado para o espaço.

Por projeto, a espaçonave japonesa, conhecida como Smart Lander for Investigating Moon, ou SLIM, deveria pousar de lado, uma estratégia para evitar virar no terreno inclinado do local de pouso.

Mas a cerca de 45 metros acima da superfície da Terra, um dos dois motores principais do SLIM parece estar com defeito, disseram funcionários da agência espacial japonesa JAXA na quinta-feira.

Com o computador de bordo tentando compensar a perda repentina de metade do seu impulso, a espaçonave ainda foi capaz de impactar a Terra a uma velocidade vertical modesta de cerca de 3 milhas por hora. Mas a velocidade horizontal e a direção do SLIM ao pousar estavam fora do alcance para o qual foi projetado.