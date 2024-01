Faz diferença se você dá descarga na tampa do vaso sanitário para cima ou para baixo? Irreal.

As descargas dos banheiros públicos enviam fezes mais alto do que você imagina Engenheiros da Universidade do Colorado em Boulder usaram luzes laser para ver o que acontece quando você dá descarga em um banheiro público.

Assim como o grande debate sobre a direção que um rolo de papel higiênico se move, há um debate semelhante sobre a descarga: aberta ou fechada?

Os cientistas chegaram à triste conclusão: não existe solução para impedir a propagação de germes perigosos.

O microbiologista Charles Gerba e sua equipe de pesquisa da Universidade do Arizona determinaram que há pouca diferença entre deixar a tampa aberta ou abaixada. Fechar a tampa de um vaso sanitário residencial não evita a propagação de partículas virais geradas por uma descarga potente.

Em um estudo publicado quinta-feira no American Journal of Infection Control, os pesquisadores concluíram que partículas virais microscópicas se espalham pelo chão e pelas superfícies próximas do banheiro quando uma pessoa dá descarga, independentemente de a tampa estar para cima ou para baixo. O estudo descobriu que a única maneira útil de limitar a propagação de patógenos virais, como o norovírus, é desinfetar o banheiro, a água do banheiro e as superfícies próximas.

“Muita gente disse que basta fechar a tampa e o problema estará resolvido”, disse Gerba, que estuda germes sanitários há quase meio século. “Todo aquele ar quando você dá descarga vai para algum lugar e carrega os vírus que estão no vaso sanitário.”

Estudos anteriores descobriram que uma tampa fechada reduz a exposição à contaminação bacteriana em superfícies próximas, e os investigadores procuraram aumentar a consciencialização sobre como as sanitas sem tampa podem expelir uma nuvem cheia de germes em casas de banho públicas. Mas a equipe de Gerba estudou se o mesmo acontecia com partículas virais menores em banheiros residenciais e descobriu que isso não fazia muita diferença.

Estudos anteriores relacionaram plumas provenientes de descargas sanitárias a surtos de norovírus em navios de cruzeiro, voos e escolas. Num navio de cruzeiro que teve um surto grave, os testes revelaram que metade dos sanitários continha partículas de norovírus, disse Gerba.

“Você deve sempre limpar o assento do vaso sanitário e outras áreas do banheiro”, disse Gerba.

Como o estudo foi conduzido?

A equipe de Gerba estudou banheiros em banheiros públicos de um prédio de escritórios e de um prédio de apartamentos. Os banheiros públicos não tinham tanque, ficavam dentro de um box e tinham descarga com água pressurizada. O banheiro doméstico tinha um tanque em um banheiro pequeno.

A equipe incluiu pesquisadores da Reckitt Benckiser, um conglomerado com sede na Inglaterra que vende bens de consumo, incluindo Lysol.

Os organizadores do estudo adicionaram partículas virais aos vasos sanitários, deram descarga e mediram a contaminação um minuto depois no vaso sanitário e nas superfícies próximas do banheiro.

Os investigadores mediram os dados sobre o fecho das tampas apenas dos sanitários domésticos porque os sanitários públicos normalmente não têm tampas. O estudo não encontrou nenhuma diferença na contaminação viral geral se a tampa do vaso sanitário residencial estivesse aberta ou fechada antes da descarga, mas observou que a tampa fechada pode ter alterado a “via de contaminação da pluma de aerossol”.

Quando a tampa foi fechada antes da descarga, os investigadores mediram um nível de contaminação ligeiramente superior à esquerda e na frente da sanita, mas um nível de contaminação ligeiramente inferior à direita da sanita.

Os vasos sanitários limpos com escova e o desinfetante ácido clorídrico ficaram menos contaminados do que aqueles limpos apenas com escova. Limpar a tigela com um desinfetante também reduz a contaminação de superfícies próximas, como o chão do banheiro e o porta-escova do vaso sanitário, disse o estudo.

De acordo com o estudo, os resultados “mostraram que fechar a tampa da sanita antes de dar descarga não reduz o risco de contaminação das superfícies da casa de banho e que pode ser necessária a desinfecção de todas as superfícies da casa de banho após a descarga ou após a utilização de uma escova sanitária” para reduzir a propagação da doença. . De germes.

Em outras palavras, você precisa limpar o banheiro sempre com produtos químicos que matam os germes e uma escova. Depois lave as mãos.

Pacientes hospitalares estão expostos a germes no banheiro

Outros pesquisadores descobriram que há poucas dúvidas de que as partículas podem ser expelidas com força do vaso sanitário após a descarga.

Matthew Nonenman, professor da Faculdade de Saúde Pública do Centro Médico da Universidade de Nebraska, vê a importância de manter a tampa fechada quando disponível.

“Esta é uma pergunta meio pessoal: você já sentou no vaso sanitário e deu descarga antes?” Noninman disse. “Você sente o impacto das moléculas em sua pele.”

A equipe de Nonnenmann estudou partículas e aerossóis gerados pela limpeza de um banheiro hospitalar durante o atendimento de rotina ao paciente. para ele Estádio Descobri que tais contaminantes podem permanecer no banheiro por 30 minutos após a limpeza.

Pessoas saudáveis ​​com sistema imunológico forte podem ser capazes de afastar esses patógenos. Mas pacientes imunocomprometidos hospitalizados podem ser suscetíveis a infecções bacterianas como Clostridium difficile, também conhecido como C. diff.

Fechar a tampa – juntamente com o uso rotineiro de desinfetantes e lavar as mãos – pode ajudar a manter as coisas limpas.

“Se você fechar a tampa, reduzirá algumas das partículas maiores que saem do vaso sanitário”, disse Nonenman.

Que medidas posso tomar para reduzir os germes no banheiro?

Embora o estudo da UA-Reckitt Benckiser não recomende com que frequência a descarga dos vasos sanitários deve ser feita, Gerba disse que os proprietários devem higienizar os vasos sanitários e as superfícies próximas regularmente.

Recomenda-se manter um desinfetante próximo ao vaso sanitário, além de lenços desinfetantes para limpar a alça do vaso sanitário após o uso. Gerba disse que as pessoas devem sempre lavar bem as mãos e usar desinfetante para as mãos, principalmente se um membro da família estiver infectado pelo vírus.

Se um membro da família tiver diarreia – o que indica uma possível exposição ao norovírus ou salmonela – Gerba recomenda a desinfecção de assentos sanitários, esfregões e outras superfícies de banheiro tocadas com frequência, duas vezes por dia.

É claro que os utilizadores têm menos controlo sobre a frequência com que as casas de banho públicas são limpas, mas as pessoas ainda podem proteger-se lavando as mãos e desinfectando as mãos.

Além de lavar as mãos e limpar regularmente o banheiro com desinfetantes, Nonenman recomenda guardar a escova de dente e os cosméticos aplicados no rosto. As pessoas também devem evitar manusear seus telefones enquanto usam o banheiro.

Telefones no banheiro? Há um debate maduro para uma nova geração.

Ken Alltucker está no X, antigo Twitter, em @kalltucker, ou pode ser enviado por e-mail para alltuck@usatoday.com.