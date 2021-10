Jace Tengler explica a decisão de perder Padres para LA que prejudicou os Giants

Há motivos para especular que Bruce Bushey pode ser o gerente do San Diego Padres no futuro. Para uma equipe que entrou na temporada com ambições para o Campeonato Mundial, o atual técnico Jace Tengler ficou aquém.

Definitivamente, foi assim que os fãs do Giants se sentiram na noite de quarta-feira.

Tal como Os Giants derrubaram o Arizona Diamondbacks 1 a 0 no Oracle Park, parecia que os Padres estavam prestes a fazer um favor a eles e vencer o Los Angeles Dodgers na estrada. Em vez disso, os Dodgers conquistaram uma corrida de 11-9.

Padres marcou três corridas no topo da sétima entrada, dando a eles uma vantagem de 9-5 no fim do jogo do Giants. Tudo desmoronou depois disso.

Os Dodgers responderam com um round no final do sétimo inning, mas foi o oitavo inning quando o desastre atingiu Padres e os Giants. O leal Emilio Bagan substituiu Daniel Hudson e imediatamente desistiu de suas corridas consecutivas com Max Muncie e AJ Bullock, para marcar 9-8.

Ele então fez Chris Taylor sair antes de soltar sua terceira espuma do inning, desta vez fora do bastão de Cody Bellinger.

No entanto, Bagan permaneceu na partida com o empate agora por 9-9.

Depois que Bellinger explodiu, Justin Turner entrou no jogo como um sucesso para o capitão David Price. Turner dobrou, e isso finalmente foi o suficiente para Tingler. Pagan foi substituído por Nabil Chrismatt, que cedeu as duas rodadas de Homer para Corey Seeger mais tarde, dando aos Dodgers sua quarta rodada para liderar por 11-9.

“Estamos apenas um pouco restritos quanto ao local onde os homens estão agora”, disse Tengler à mídia após a derrota. “Mas no que diz respeito a Pagan, ele obviamente não jogou a bola com sua habilidade. Eu estava pensando que ele é bastante novo e parece que ninguém sente isso pior do que um EP. Ele tem sido um guerreiro absoluto para nós durante todo o ano no monte e ele é um dos líderes no campo de batalha. E eu tenho grande confiança nele – eu também.

“Foi apenas uma daquelas noites, e eu sei que ele tem sido um pouco propenso a bola longa ultimamente. Mas com alguns caras, eu me senti bem. Eu me senti bem indo quatro corridas com Hudson e Pagan e continuando daí. Pagan ele não teve o salto. Alto com Fastball, ele não conseguiu a nitidez no cortador e deslizante, mas ele lutará e dará a você tudo o que ele tem. “

O Pagan entrou na quarta-feira às 23h74 de setembro. Os rebatedores adversários já estavam atingindo 0,313 pontos, e ele já permitiu quatro corridas em 7 2/3 entradas.

Sua última aparição contra os Dodgers terminou este mês, depois de marcar apenas duas vezes. Ele permitiu que três tacadas e três jogos ganhassem na seqüência de três vitórias consecutivas de Turner no Dodger Stadium em 12 de setembro em uma derrota por 8-0.

A vitória dos Dodgers manteve a figura mágica dos Giants de três, enquanto eles lideram os Dodgers em NL West por quatro jogos restantes.

