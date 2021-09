Primeira chamada: Jon Harbo cumprimenta Chuck Noll enquanto os Ravens tentam acertar o número dos Steelers. Aquisição de novos empregos por ex-Steelers; Relatório de lesão do pacote

A “Primeira Chamada” de quinta-feira nos mostra algumas novas casas para alguns ex-Steelers. O Green Bay Packers tem alguns problemas de lesão para assistir enquanto o jogo contra o Steelers se aproxima. E o técnico do Ravens, John Harbo, fala com entusiasmo de Chuck Noll enquanto seu time se aproxima de um recorde para o Steelers.

Corvos apressam o recorde?

O Baltimore Ravens está à beira de um longo recorde para o Pittsburgh Steelers.

Os Ravens correram pelo menos 100 jardas como uma equipe em todos os jogos por 42 semanas consecutivas. Como Pesquisado por Steelers DepotO Steelers atualmente detém esse recorde em 43 jogos, de 8 de dezembro de 1974 a 12 de dezembro de 1977.

treinador de corvos John Harboe foi convidado Sobre a possível realização na quarta-feira.

“Lembro-me de ser um fã de Brown e nunca realmente os derrotamos”, disse Harbow. “Eu me lembro disso. Talvez tenha algo a ver com a pressa de todos aqueles quintais. Eu era uma criança. Então, eu me lembro de Franco Harris e [former Pittsburgh Steelers head coach] Chuck Noll. Gosto muito do Chuck Noll. Eu realmente tenho muito respeito por ele. Eu li muitas coisas que ele disse. Então, claro, isso é um grande negócio para alguma coisa. É meio que não estar na vanguarda do nosso pensamento agora, mas é uma coisa, com certeza. “

Os Ravens vão tentar empatar no domingo contra o Denver Broncos. A defesa do Denver permitiu apenas 26 pontos em três jogos, acumulando apenas 59,3 jardas no solo por disputa. No entanto, seus oponentes (Giants, Jaguars, Jets) combinaram 0-9.

Problemas de pacote

Gosta ladrõesOs Green Bay Packers lidam com problemas de lesão enquanto as duas equipes se preparam para o jogo no Lambeau Field.

O esquerdista Elton Jenkins e o recebedor Marques Valdes-Scantling perderam o treinamento de quarta-feira e foram incluídos no relatório de lesão inicial como “não participantes”.

através da PackersWire.comO técnico Matt LaFleur disse que Jenkins e Valdes-Scantalling precisariam de uma semana inteira para determinar seu status de jogo na semana 4.

“Eu diria que levará uma semana inteira para determinar se ele estará ou não disponível”, disse LaFleur sobre Jenkins.

De acordo com LaFleur, Valdes-Scantling está “no mesmo barco”.

coisas que eu vi

O ex-Steelers Kickers Matthew Wright tem um novo cargo. Ele vai começar na quinta à noite pelo Jacksonville Jaguars contra o Cincinnati Bengals.

Wright substituirá o lutador Josh Lambeau. Ele faltou ao treino na terça e quarta-feira por razões não reveladas e foi listado no relatório da partida como “não relacionado a lesão”.

Lambeau perdeu cinco chutes em três jogos nesta temporada, incluindo três gols de campo e dois pontos extras. Ele perdeu 12 jogos no ano passado devido a uma lesão na coxa que exigiu cirurgia, mas Ele disse antes da primeira semana Sua confiança está “mais alta do que nunca”, apesar de sua ausência em chutes no campo de treinamento e na pré-temporada.

Wright jogou três jogos pelo Steelers na última temporada e marcou todos os três gols e todos os sete pontos extras que tentou.

Wright assinou um futuro contrato com Detroit em janeiro e passou seu ano sabático e duas semanas de acampamento de treinamento com os Leões. Detroit cedeu em 10 de agosto.

Eu amo los angeles

Os ex-Steelers não demoraram muito para encontrar trabalho. ele é Pego por Rams Los Angeles de concessões.

O Steelers lançou o passe rápido após o terceiro jogo da temporada da NFL. Parece que Derek Tosca vai absorver sua filmagem.

Esta não é a primeira vez que outro time neste ano escolheu um ex-jogador do Steelers do time de defesa. O New York Giants também escolheu Quincy Roche na sexta rodada, que foi eliminada antes que o elenco da NFL fosse reduzido para 53 jogadores.

Jones fez um quarterback e três defesas nesta temporada.