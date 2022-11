Hyatt vai apresentar coleção inclusiva em Portugal com o novo Dreams Resort

Hyatt anunciou planos para uma expansão de sua coleção inclusiva, visando uma estreia em 2024 em Portugal com a abertura do Dreams Madeira Resort Spa & Marina.

The Inclusive Collection é um novo portfólio global de marcas exclusivas de resorts de luxo com tudo incluído já na Espanha e na Grécia.

Após a conclusão das reformas no início de 2024, o Dreams Madeira Resort Spa & Marina será inaugurado com recursos para todas as idades, incluindo 366 quartos e villas de luxo, mais de 10 restaurantes à la carte, sete bares e bebidas destiladas internacionais e nacionais ilimitadas. Serviço de quarto 24 horas, atividades diárias e entretenimento noturno. Os hóspedes também podem esperar um parque aquático no local, praia privada e marina, Explorer’s Club para crianças, zona central para adolescentes e um spa de 9.800 pés quadrados, bem como espaços reservados e apenas para adultos. Lugares para hóspedes preferenciais.

A nova propriedade será gerenciada operacionalmente por uma subsidiária Hyatt Grupo de Aposentadoria da Apple (ALG), que controla coleção AMRSuas marcas incluem Dreams Resorts & Spas.

“Com o Dreams Madeira Resort Spa & Marina, temos o prazer de anunciar planos para apresentar uma coleção inclusiva a um dos principais destinos insulares da Europa que atrairá uma gama diversificada de viajantes de todo o mundo que procuram experiências de resort com tudo incluído”, disse Jaime de la Mata, vice-presidente sênior de desenvolvimento de negócios para EMEA no Apple Leisure Group, disse no relatório.

“Portugal é um local ideal para elevar a nossa posição no segmento de luxo com tudo incluído, ao mesmo tempo que aumentamos a presença da nossa marca em destinos procurados que são importantes para os nossos hóspedes, membros Hyatt, clientes, proprietários e operadores”, acrescentou. Javier Coll, presidente de grupo do Apple Leisure Group, supervisiona o desenvolvimento e a inovação de negócios globais.

O Dreams Madeira Resort Spa & Marina é propriedade de um investidor corporativo que conta com a Okami Hotels para a gestão da propriedade da propriedade.