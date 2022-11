Hyatt vai abrir Dreams Resort com tudo incluído em Portugal

Hyatt Corporação Hoteleira Planos de expansão anunciados HyattUma coleção inclusiva de – um novo portfólio global de marcas exclusivas de resorts de luxo com tudo incluído – para Portugal com Dreams Madeira Resort Spa & Marina.

Nos calcanhares HyattRecentemente, anunciou planos de expansão para cinco resorts com tudo incluído BulgáriaUma introdução planejada Dreams Madeira Resort Spa & Marina Na sequência da presença da marca all inclusive já existente, a coleção inclusiva marcará a entrada do portefólio da marca em Portugal Espanha E Grécia.

A necessidade de descanso é um combustível constante HyattExpansão da marca na Europa, disse a empresa.

Previsto para abrir no início de 2024 assim que as renovações estiverem concluídas, o Dreams Madeira Resort Spa & Marina irá Convidados de todas as idades Mais de 10 restaurantes à la carte, sete bares, Bebidas destiladas internacionais e domésticas ilimitadas, serviço de quarto 24 horas, Atividades diárias, entretenimento noturno e muito mais.



Inclui programação para todas as idades no local Parque aquático, Explorer’s Club para crianças, uma zona principal para adolescentes, e um spa de 3.000 metros quadrados para os adultos relaxarem.

O resort também contará com áreas exclusivas para adultos e espaços reservados para hóspedes exigentes que buscam uma experiência ainda mais elevada.

“Com o Dreams Madeira Resort Spa & Marina, temos o prazer de anunciar planos para introduzir uma coleção inclusiva nos principais destinos insulares da Europa que atrairá uma gama diversificada de viajantes de todo o mundo. Jaime de la Mataem SVP de Desenvolvimento de Negócios para EMEA Grupo de Aposentadoria da Apple.

Localizado em uma localização premium em uma ilha tranquila Porto SantoUm dos principais destinos turísticos da Madeira, o Dreams Madeira Resort Spa & Marina contará com 366 quartos luxuosos que vão desde moradias de luxo a uma praia privada e marina.

O resort será gerido operacionalmente Grupo de Aposentadoria da AppleUMA Hyatt Subsidiária e de propriedade do investidor da subsidiária Hotéis Okami Para gestão patrimonial do imóvel.

“Portugal é o local ideal para reforçar a nossa posição como líder Na categoria de luxo com tudo incluídoÀ medida que a presença de nossa marca cresce em locais procurados que importam para nossos hóspedes, o World of Hyatt Membros, Clientes, Proprietários e Operadores”

disse Javier Cole, Presidente do Grupo Apple Leisure Group, supervisionando o desenvolvimento e a inovação de negócios globais.

