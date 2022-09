Humanos e papagaios em uma “corrida armamentista” por lixo em Sydney

O papagaio tenta empurrar os tijolos para mantê-lo longe do lixo que deseja. foto : Bárbara Grampo

Em Sydney, na Austrália, humanos e pássaros travam uma batalha feroz pelo recurso mais precioso: o lixo. Nos últimos anos, uma equipe de cientistas estudou araras sulfurosas na área que aprenderam – e até ensinaram outros papagaios – a roubar caixas de areia. E em uma nova pesquisa na segunda-feira, a equipe disse que os humanos estão começando a desenvolver seus próprios métodos de manter os pássaros afastados, com graus variados de sucesso.

Pesquisadores do Instituto Max Planck de Comportamento Animal na Alemanha há muito se interessam em decifrar o funcionamento interno dos animais em todo o mundo. Ano passado, hum Publicados Um mergulho profundo nos hábitos de roubo de lixo dos papagaios cheios de enxofre de Sydney. Eles descobriram que a prática parecia ser um exemplo de cultura animal: um comportamento aprendido que se espalha de pássaros em três subúrbios para todo o sul de Sydney. À medida que a tecnologia se movia de bairro em bairro, as cacatuas locais desenvolveram diferenças sutis de comportamento, como levantar a tampa da caixa completamente ou não abri-la – algo que acontece bastante comum na cultura humana (pense em como diferentes culturas locais produzem seus próprios tipos de queijo).

Pesquisadores disseram ao Gizmodo no ano passado que estavam interessados ​​em documentar o lado humano desse conflito. E foi exatamente isso que eles fizeram em seu novo artigo, Publicados Segunda-feira em Biologia Atual.

“Quando coletamos dados para o estudo original descrevendo o comportamento de abertura de recipientes por cacatuas, vi que algumas pessoas colocaram dispositivos em suas lixeiras para protegê-las de cacatuas e fiquei surpreso com a variedade de ações diferentes que as pessoas criaram. Então, eu realmente queria investigar a resposta humana às cacatuas”, disse a autora principal Barbara Clamp, ecologista comportamental do Instituto Max Planck, ao Gizmodo por e-mail.

Para fazer isso, eles pesquisaram as pessoas que vivem nos bairros sitiados dessas aves. Uma grande desvantagem para qualquer truque potencial de controle de cacatuas é que as caixas Eles são projetados para abrir e derramar seu conteúdo quando levantados pelo braço robótico em caminhões de lixo, o que significa que não podem ser mantidos completamente herméticos. Mas isso não impediu que as pessoas inventassem uma variedade de métodos, como colocar tijolos e pedras nas tampas, prender garrafas de água nas alças das tampas com braçadeiras ou usar paus para entupir as dobradiças. Agora existem fechaduras comercialmente disponíveis que devem abrir na hora da montagem (uma delas pode ser vista por aqui).

Infelizmente para os humanos, as cacatuas aprenderam a superar algumas ações simples. Mas na medida em que os pássaros se adaptam, as pessoas estão desenvolvendo medidores novamente. Como os pesquisadores disseram, parece que os papagaios e as pessoas em Sydney estão se engajando em uma espécie de “corrida armamentista” de inovação, embora Clamp se abstenha de descrevê-la como uma guerra de pleno direito.

“Quando as cacatuas aprendem a superar essa medida de proteção (por exemplo, empurrando tijolos para que possam abrir a caixa), as pessoas em nossa pesquisa relataram que aumentam a eficácia de suas medidas de proteção (por exemplo, instalando algo pesado na tampa, para que não pode ser empurrado.) O que descobrimos é que a proteção contra lixo (e tipos de proteção) está geograficamente agrupada e que as pessoas aprendem sobre isso com seus vizinhos”, disse Clamp.

Os pesquisadores dizem que toda a saga pode ser uma prévia do tipo de interação cada vez mais comum entre as pessoas e a vida selvagem que podemos esperar à medida que continuamos a construir nossas cidades cada vez maiores e a invadir os habitats da vida selvagem. Alguns animais, como esses papagaios, podem encontrar novas maneiras de se adaptar à nossa existência, mas muitos outros não. E, às vezes, essas interações podem ser prejudiciais aos seres humanos, como o surgimento de um novo doenças infecciosas zoonóticas.

O que exatamente acontecerá a seguir é uma incógnita. “Pode-se imaginar que continuaria a aumentar (ou seja, as cacatuas aprendem a derrotar os tipos de proteção de nível superior, as pessoas inventam dispositivos melhores para proteger seus peitos) ou um lado poderia ‘ganhar’ a corrida armamentista”, disse Clamp.

De sua parte, a equipe planeja continuar estudando os mecanismos de aprendizado subjacentes que levaram essas cacatuas a se tornarem coletores de lixo talentosos, e esperam documentar o quão habilidosos eles são para resolver as mais recentes contramedidas destinadas a mantê-los longe do lixo.