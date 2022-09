NASA adia data para próxima tentativa de lançamento do Artemis I

Ele era um ex-equipe da missão Artemis Destinado a 23 de setembro . 2 de outubro é uma possível data de backup “em análise”, de acordo com a NASA.

A agência ainda está trabalhando em um problema com o míssil, chamado Space Launch System ou SLS, que Um vazamento surgiu durante sua ignição Usando hidrogênio líquido ultra-frio durante a última tentativa de lançamento no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, no sábado, 3 de setembro. O trabalho de reparo ocorreu na área de vazamento de hidrogênio no fim de semana, de acordo com a NASA.

A NASA estava trabalhando para testar o sistema de alimentação de hidrogênio líquido em 17 de setembro, mas a data para esse teste criogênico foi adiada para 21 de setembro, informou a NASA no blog Artemis.

“As datas atualizadas representam uma consideração cuidadosa de vários tópicos logísticos, incluindo o valor agregado de ter mais tempo para se preparar para testes de demonstração de congelamento e, portanto, mais tempo para se preparar para o lançamento. As datas também permitem que os gerentes garantam que as equipes descansem o suficiente e reabasteçam suprimentos de combustível. refrigerante”, a NASA compartilhou na postagem do blog.