Heathrow e Gatwick: as novas regras de viagem de Portugal e Suíça aplicam-se a pontes totalmente vacinadas

Tanto Portugal quanto a Suíça introduziram novas regras de viagem mais rígidas que se aplicam também aos britânicos totalmente vacinados.

Em meio a temores de uma nova variante do Omicron, novas medidas para os viajantes estão sendo implementadas em toda a Europa.

Qualquer pessoa que planeje viajar para qualquer país deve estar ciente das mudanças antes de viajar.

Portugal

A Covid reforça as regras do teste para os britânicos que visitam Portugal, mesmo que estejam empregados em pleno.

O governo português confirmou que todos os que chegam ao país têm de passar por um teste negativo no teste de governo antes de chegarem.

A partir de 1º de dezembro, deve-se realizar a PCR 72 horas antes da viagem ou o antígeno deve ser coletado no máximo 48 horas antes da viagem.

Espera-se que as companhias aéreas sigam estritamente o novo procedimento, já que serão multadas em € 20.000 (£ 16.927) se os passageiros forem autorizados a viajar sem ele.

O primeiro-ministro Antonio Costa disse na semana passada: “Não importa o sucesso da vacina, precisamos estar cientes de que estamos entrando em uma fase de alto risco.

“Vimos um crescimento significativo [in cases] A União Europeia e Portugal não são uma ilha. ”

Costa também confirmou que a entrada em boates, bares, grandes eventos e lares de idosos exigiria que todos apresentassem evidências de um teste negativo.

A certificação digital da UE é necessária para se hospedar em hotéis, ir à academia ou jantar em casa em restaurantes.

Cerca de 87 por cento dos mais de 10 milhões de portugueses estão totalmente vacinados contra o vírus corona, e a rápida liberação da vacina pelo país é amplamente apreciada.

Suíça



(Imagem: Florian343 / Creative Commons)



A Suíça anunciou que todos os que vêm do Reino Unido estarão sujeitos a 10 dias de isolamento.

O Escritório Federal de Saúde Pública do país anunciou no sábado que pessoas da República Tcheca, Holanda, Egito e Malaui e Reino Unido deveriam apresentar-se com teste Govt negativo e se auto-isolar durante a visita.

A Embaixada da Suíça tuitou: “Atualização – O Reino Unido foi adicionado à lista de riscos da Suíça.

“Ao embarcar em um voo e entrar na Suíça, todas as pessoas que viajam do Reino Unido devem ser submetidas a um teste negativo do teste Covit-19 e ficar isoladas por 10 dias.”

A notícia será um golpe para os londrinos que planejam férias para esquiar e férias de inverno nos Alpes suíços em dezembro.

