Na semana passada, a ASF Edition (Agro Selections Fruits), empresa que desenvolve e cria novas variedades, assinou um acordo com a Atlantic Portuguese Apple Company, formada pelo Clube dos Exportadores da IGP Maça de Alcobaça, para o desenvolvimento dos negócios da Candine.

“Sua cor rosa e vermelha brilhante, sabor semi-doce, suco de frutas e crocante a tornam a maçã perfeita para atender às necessidades do mercado”, disse um porta-voz da edição ASF. “Com base nesses fatores e em sua longa vida útil, Kant ganhou reconhecimento internacional.”

A iniciativa, lançada pela Atlantic Portuguese através da fusão da Apple e da Cant, vai permitir aos fabricantes operar sob a mesma imagem de marca e padrões premium. O objetivo é alcançar uma diversidade de mercado positiva.

“Este acordo ajuda a atender a demanda do mercado por produtos locais e de qualidade. Além disso, a área de produção em Portugal tem as condições para obter a Apple com uma atraente cor vermelha”, disse a empresa.

Atualmente cultivado em Espanha, França, Itália e agora Portugal numa área de cerca de 500 hectares, está prevista a existência de 150 hectares de cantina convencional e 20 hectares de cantina BIO. “Esperamos que no futuro a região cresça e as Maçãs Cantina se integrem a uma das melhores do mercado”, diz a edição ASF. “A estratégia para cada mercado é diferente para cada país, mas na França e na Itália, com a chegada da colheita, é importante que o produto seja distribuído em grande quantidade e permita ao consumidor final desfrutar da melhor experiência de sabor.”

“O cant tem um sabor global que geralmente é apreciado em todos os mercados, especialmente na Europa, China, Taiwan e Tailândia”, afirmam.