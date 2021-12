Foto do Playoff da NFL de 2021: Aqui estão 14 equipes previstas nos Playoffs com o Rams e o Bengals como Vencedores das Divisões

Com apenas três semanas restantes da temporada regular, a imagem do playoff ainda é uma bagunça. Até agora, apenas um time arrebatou oficialmente a vaga no playoff, o que significa que 13 dos 14 pontos do playoff da NFL estão disponíveis.

A única equipe que pode dormir confortavelmente esta semana é Green Bay Packers Isso porque eles colocaram suas cartas nos playoffs arrebatando a NFC North. Por outro lado, apenas cinco times foram eliminados, o que significa que 27 times ainda estão vivos, o que significa Conecta registro da NFL Para a maioria das equipes competindo neste final de temporada.

Como a corrida dos playoffs da NFL está mais confusa do que nunca, estamos aqui para ajudá-lo a entender todo o caos e faremos isso prevendo os 14 times que disputarão os playoffs. As projeções são baseadas em dados do analista de números Stephen Oh, da SportsLine.com. Eu conectei alguns números em seu computador SportsLine e simulei o resto da temporada da NFL e, usando esses números, não apenas seríamos capazes de descobrir as chances de cada time no playoff, mas também destacar o estádio inteiro de jogo.

Com isso em mente, vamos passar para as previsões dos suplementos desta semana. Na verdade, antes de fazermos isso, Aqui está um rascunho falso quem – qual TexasE AviõesE PretoE Jaguar E Urso Os fãs podem gostar de ler. Essas cinco equipes foram oficialmente desqualificadas, e se você é fã de uma dessas cinco equipes, provavelmente é mais emocionante ler o esboço do mock do que esta projeção.

Para todos os outros, vamos à projeção.

Perceptível: Lembre-se de que essa queda é baseada em como achamos que o resto da temporada regular vai se desenrolar. Se você quiser ver a classificação atual do playoff, Certifique-se de clicar aqui. Para detalhar a imagem de correspondência atual, Certifique-se de clicar aqui. SportsLine simula todos os jogos que levam aos playoffs 10.000 vezes, e você pode Olhe para as escolhas do modelo direto e contra a propagação aqui.

Projeção de intervalo AFC

Abaixo está uma lista das chances de qualificação para todas as outras equipes da AFC (a porcentagem de suas chances de chegar às eliminatórias estão listadas ao lado delas entre parênteses): corvos (48,5%), siderúrgicos (27,7%), Raiders (14,7%) marrom (10,4%) golfinhos (6,4%), Bronco (5,8%), Jaguar (eliminado), Aeronave (eliminado), Texas (removido).

Projeção NFC Playoff

Aqui está uma lista de chances de playoff para todas as outras equipes da NFC (a porcentagem de chances de participar dos playoffs estão listados ao lado deles entre parênteses): santos (38,3%), Vikings (21%) Washington (8,7%) falcões (0,8%), Seahawks (0,0%), gigantes (0,0%), leopardos (0,0%), ursos (eliminados), leões (eliminados).

Faça um tour de wild card

Confederação Asiática de Futebol

(7) carregadores em dois (2) Patriots

(6) letras de câmbio em (3) titãs

(5) potros com (4) bengalas

Até a próxima: cabeças

NFC

(7) Águias em (2) Piratas

(6) 49ers em (3) Cowboys

(5) Cardeais em (4) Rams

Até a próxima: Packers