Ford e Rivian cancelam plano para desenvolver EV – TechCrunch em conjunto

Ford e Rivian abandonaram um plano para desenvolver um veículo elétrico em conjunto. Em uma entrevista com O CEO da Ford, Jim Farley, disse que a montadora seguirá sozinha, pois pretende anualmente até o final de 2023.

Quando a empresa Em Rivian em 2019, os dois disseram que trabalhariam juntos para produzir um veículo elétrico da marca Ford que apresentasse o trem de força de “skate” da startup. No início de 2020, citando a pandemia, . Na época, eles disseram que ainda planejavam avançar com um “veículo alternativo” baseado na tecnologia Rivian. Agora, este projeto também não está avançando.

“No momento, aumentamos a confiança em nossa capacidade de vencer no setor elétrico”, disse Farley. Notícias do carro. “Se compararmos hoje com a época em que originalmente fizemos esse investimento, muita coisa mudou: sobre nossa capacidade e o rumo da marca em ambos os casos, e agora temos mais certeza do que temos que fazer”.

De acordo com Farley, parte do motivo pelo qual Ford e Rivian decidiram não prosseguir com o projeto foram as complexidades de combinar hardware e software. As empresas afirmam que a decisão não afetou seu relacionamento.

“À medida que a Ford expande sua estratégia de veículos elétricos e aumenta a demanda por veículos Rivian, decidimos mutuamente nos concentrar em nossos projetos e entregas”, disse um porta-voz de Rivian ao Engadget. “Nosso relacionamento com a Ford é uma parte importante de nossa jornada, e a Ford continua sendo um investidor e aliado em nosso caminho compartilhado em direção a um futuro elétrico.”

Nota do editor: Esta postagem apareceu originalmente Engadget.