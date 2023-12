Fontes – Red Sox negocia Alex Verdugo com os Yankees em busca de clientes potenciais

NASHVILLE, Tennessee – O New York Yankees adquiriu o outfielder Alex Verdugo do Boston Red Sox, disseram fontes à ESPN, com o Yankees recorrendo ao jogador de 27 anos para melhorar seu ataque, apenas na oitava troca entre os rivais desde o início da era da divisão em 1969.

Os Red Sox recebem os destros Richard Fitts, Greg Wesert e Nicholas Giudice no acordo.

Verdugo passou as últimas quatro temporadas em Boston depois de ingressar no Red Sox como o principal retornador na troca que enviou o outfielder Mookie Betts para o Los Angeles Dodgers.

Verdugo, que deve ganhar cerca de US$ 9 milhões em sua última temporada de arbitragem, atingiu 0,264/0,324/0,421 com 13 home runs e 54 RBIs em 142 jogos este ano. Com Verdugo definido para atingir a agência gratuita após a temporada de 2024, Boston o colocou no mercado comercial e enquanto vários times perguntavam sobre sua disponibilidade, os Yankees o garantiram para começar no campo externo.

Depois de uma temporada em que terminou em 25º lugar em corridas marcadas na Liga Principal de Beisebol, os Yankees procuraram reorganizar seu ataque neste inverno. Eles estiveram envolvidos em negociações comerciais com o San Diego Padres pelo astro outfielder Juan Soto, disseram fontes à ESPN, e ainda podem persegui-lo ao entrar na temporada com opções limitadas no campo externo fora de Verdugo, o astro arremessador Aaron Judge e Giancarlo Stanton, que provavelmente preencherá a função de rebatedor designado em Nova York.

Outros que poderiam jogar no elenco de 40 jogadores de Nova York incluem os candidatos Estevan Florial e Iverson Pereira, o utilitário Oswaldo Cabrera e Oscar Gonzalez, o defensor central que deverá perder uma parte significativa da temporada após se submeter à cirurgia de Tommy John. .

Embora Verdugo nunca tenha se tornado uma estrela em Boston, ele foi um rebatedor consistentemente acima da média da liga e atingiu 0,281/0,338/0,424 com 43 home runs e 206 RBIs em 493 jogos com o Red Sox, onde passou a maior parte do tempo . A vez em que jogou no canto externo e se envolveu no meio-campo.

O novo diretor de beisebol do Red Sox, Craig Breslow, negociou com Verdugo em um campo interno lotado que incluía Masataka Yoshida, Jarren Duran, Rob Refsnyder e dois novatos nesta temporada, Wilier Abreu e Sedan Rafaela. O principal candidato de Boston, Roman Anthony, de 19 anos, alcançou o Double-A este ano e é visto como uma estrela em potencial depois de atingir 0,272/0,403/0,466 com 14 home runs e 64 RBI em três níveis nas ligas menores este ano . ano.

Fitts, 23, foi escolhido na sexta rodada pelos Yankees fora de Auburn em 2021, e floresceu em duas temporadas nas ligas menores. No Double-A desta temporada, o destro teve rebatidas de 0,163 e caminhou 43 em 152,2 entradas, permitindo 22 home runs.

Com uma bola rápida de alto porte que chega a cerca de 150 km/h e chega a 150 km/h, além de um varredor que ele usa livremente, bem como um cortador e troca, Fitts é titular da liga principal para um time com partidas limitadas na liga secundária. Profundidade do passo.

Giudice, 22, foi convocado na oitava rodada do draft amador de 2023 em Louisiana-Monroe.

Weissert, 28, fez sua estreia na MLB com o Yankees em 2022 e jogou moderadamente nas ligas principais. Ele tem um ERA de 4,60 em 31⅓ entradas em sua carreira na liga principal.