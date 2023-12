Florida State WR Johnny Wilson pula o bowl e entra no draft

O wide receiver do estado da Flórida, Johnny Wilson, disse à ESPN na quarta-feira que está faltando ao Orange Bowl e se declarará para o Draft da NFL. Wilson acrescentou que planeja jogar no Senior Bowl como parte de sua preparação para o draft.

Wilson é um recebedor de 1,80 metro e 237 libras que traz atributos físicos raros para a posição. Em suas quatro temporadas combinadas na faculdade – duas no Arizona State e depois duas no Florida State – ele teve 1.757 jardas e oito recepções para touchdown, com média de 17,1 jardas por recepção.

“Isso era algo em que eu pensava há muito tempo”, disse Wilson à ESPN por telefone na quarta-feira. “Queria terminar a temporada com a chance de disputar um campeonato nacional. … Senti que era o momento certo. Fiz o melhor que pude aqui.”

A produção de Wilson floresceu em suas duas temporadas na FSU. Em 2022, ele pegou 43 passes para 897 jardas e cinco touchdowns, com média de 20,9 jardas por recepção. A produção foi transportada para esta temporada, já que ele terminou 10 jogos com 41 recepções para 617 jardas e um par de recepções para touchdown.

O tamanho de Wilson interessará às equipes, já que há poucos recebedores de sua altura neste ou em qualquer draft. Isso pode levar as equipes a transferi-lo para diferentes posições de recepção. Wilson enfatizou que pode impactar o jogo de várias maneiras.

“Honestamente, você pode me colocar onde precisar de mim”, disse ele. “Dobre-me bem. Coloque-me no slot. Não sou um wide receiver unidimensional. Posso percorrer suas rotas curtas a partir do slot. Posso correr rotas externas e assumir o topo da defesa. Estou uma incompatibilidade em qualquer lugar. No campo.”

Wilson, que jogou futebol americano no ensino médio na Califórnia, disse que está grato pela jornada que o levou ao estado do Arizona e ao estado da Flórida. Ele disse que aprendeu muito com os muitos treinadores da NFL que teve na ASU e aprecia a confiança que o técnico do estado da Flórida, Mike Norvell, demonstrou nele.

“Vindo para o estado da Flórida, tive que juntar tudo e realmente acreditar no que o treinador Norvell estava construindo aqui”, disse ele. “Estou grato pela oportunidade que tive aqui. O técnico Norvell desempenhou um papel importante na minha mentalidade e perspectiva das coisas. aos jogadores – coloquem o time em primeiro lugar e sejam vocês mesmos.” Estou muito grato pela oportunidade que ele me deu.”

Wilson assinou com a Endurance Sports Management e apresentou seus rascunhos para a NFL.