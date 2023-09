As ações da Nike sobem. Por que o rali pode não continuar?

tamanho da fonte





Seus pares subiram na sexta-feira, depois que os lucros da fabricante de equipamentos de atletismo diminuíram as preocupações sobre descontos. É um impulso muito necessário para a Nike e para a indústria de roupas esportivas em geral.

(ticker: NKE) As ações subiram 7,5%, para US$ 96,39 nas negociações de sexta-feira, após fornecer uma orientação melhor do que o esperado, juntamente com os lucros do primeiro trimestre. Os ganhos colocam a ação no caminho para o maior aumento desde dezembro do ano passado.

As ações caíram 23% este ano até o fechamento de quinta-feira, enquanto a empresa lutava com preocupações sobre uma desaceleração na China e o aumento dos estoques. O relatório veio depois do sinal.

“A provável reação dos investidores será de alívio”, escreveu ele.

Jefferies



Analista James Grzenich. Os principais pontos positivos foram o declínio dos estoques da Nike, a manutenção da orientação de crescimento das vendas e a melhoria da margem bruta, disse ele.

“Outros sinais interessantes incluem um apelo ao ambiente chinês ‘altamente promocional’ que não impediu a melhoria das vendas a preço integral”, disse Grzenich.

Jefferies tem uma classificação Hold e um preço-alvo de US$ 100 para as ações da Nike. A Nike era uma Barão Escolhendo ações no início deste ano.

Todo o setor de equipamentos esportivos subiu após o relatório da Nike.

Ali Holding



(ONON) aumentou 7,5%.

Armário para pés



(Flórida) subiu 2,8%

Sob a armadura



(UA) aumentou 4,9%

Skechers EUA



(SKX) subiu 3,6%

Artigos esportivos de Dick



(DKS) subiu 1,5%.

Os concorrentes europeus da Nike, Adidas (ADS.Alemanha) e

Puma



(PUM.Alemanha) subiram 7,1% e 7,8%, respetivamente.

Embora os analistas reconhecessem que as previsões da Nike proporcionavam algum alívio num cenário difícil, não apostavam uniformemente numa recuperação contínua.

O desempenho foi bom o suficiente para convencer o analista de pesquisa da CFRA, Zachary Warring, a aumentar seu preço-alvo de 12 meses para as ações de US$ 88 para US$ 91, mantendo uma classificação Hold para a Nike. A 25 vezes o lucro futuro por ação, parece estar sendo negociado a um múltiplo justo, disse ele.

As vendas futuras na América do Norte foram um problema para vários analistas, com preocupações sobre a retomada dos pagamentos de empréstimos estudantis, possivelmente impedindo os gastos com vestuário e calçados esportivos.

“A recuperação na segunda metade permanece intacta neste momento, apesar do crescimento no norte

“A América provavelmente continuará desafiada com dois trimestres fortes de crescimento no segundo e terceiro trimestres de 2023. Além disso, acreditamos que as melhorias na Grande China permanecerão moderadas no curto prazo devido aos ventos contrários persistentes na taxa de câmbio”, escreveu o analista do KeyBanc. .Ashley Owens.

A Owens manteve uma classificação de peso do setor para as ações sem definir um preço-alvo.

O analista da Seaport Research, Mitch Kometz, manteve uma classificação neutra para as ações sem preço-alvo, argumentando que a empresa ainda está procurando perder participação de mercado em tênis de corrida para a HOKA, de propriedade da HOKA.

Decker ao ar livre



(DECK) – e New Balance, de propriedade privada.

Para uma vantagem, os investidores devem olhar mais longe e estar confiantes de que a Nike está a cumprir as suas orientações para a segunda metade do seu ano fiscal.

“Acreditamos que as ações poderão subir ainda mais se ficar claro que a Nike é capaz de atingir seu objetivo Orientação de receita do segundo trimestre. Se isso acontecer, acreditamos que a narrativa em torno das ações mudará.

Sole tem um preço-alvo de US$ 150 e uma classificação de Compra para as ações, com base em um múltiplo preço/lucro de 30 vezes o lucro fiscal esperado da Nike para 2026.

Escreva para Adam Clark em adam.clark@barrons.com