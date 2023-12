Faltou supervisão de ‘The Marvels’ durante as filmagens, admite Bob Iger em sua análise de bilheteria sombria – Prazo

Michael Buckner/Penske Media via Getty Images

O CEO da Disney, Bob Iger, culpa o impacto da pandemia como parte do motivo dos péssimos resultados de bilheteria Maravilhas.

Falando no New York Times Business Summit no início desta semana, Iger disse que o estúdio precisava de alguma revitalização.

″Maravilhas Ele explicou que foi filmado durante Covid. “Não havia muita supervisão no set, por assim dizer, onde temos executivos [that are] Estou realmente ansioso para ver o que será realizado dia após dia.

Ele listou uma série de razões por trás do atraso na última série de filmes do estúdio, incluindo streaming e mensagens.

“Experiência de chegada [the films] “Assistir a eles em casa é melhor do que nunca”, disse ele. “E [it’s] Uma pechincha quando você pensa sobre isso. Você pode obter o serviço de streaming Disney+ por US$ 7 por mês. Isso é muito mais barato do que levar toda a família para ver um filme. Então, acho que o padrão foi elevado agora em termos de qualidade em termos do que as pessoas estão saindo de suas casas e indo para os cinemas.

Iger também admitiu que as mensagens dos filmes recentes afastaram um determinado segmento do público.

“Primeiro o entretenimento, não as mensagens”, disse Iger, acrescentando que as “mensagens positivas para o mundo” às vezes ofuscavam a narrativa.

Ele acrescentou: “Não tenho certeza se outro estúdio alcançará alguns dos números que alcançamos”, referindo-se aos sucessos anteriores. “Quero dizer, chegamos ao ponto em que se um filme não faturar um bilhão de dólares nas bilheterias globais, ficaremos desapontados”, disse ele. “Este é um nível incrivelmente alto e acho que temos que ser mais realistas.”

No próximo ano, a Disney planeja lançá-lo Piscina morta 3, De dentro para fora 2E Mufasa: O Rei Leão.