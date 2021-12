DocuSign, Didi, Nvidia, Tesla e mais

Verifique quais empresas estão fazendo as manchetes no pregão do meio-dia.

DocuSign O estoque de software caiu 40% depois que a empresa divulgou a orientação de vendas do quarto trimestre que foi Menos do que os analistas esperavam. A DocuSign deu uma faixa de US $ 557 milhões a US $ 563 milhões, enquanto analistas ouvidos pela Refinitiv esperavam US $ 573,8 milhões.

asana – As ações da plataforma de gestão de negócios caíram 26%, apesar de superar as expectativas em seus resultados do terceiro trimestre. A Asana registrou uma perda ajustada de 23 centavos por ação, que foi menor do que a perda de 27 centavos por ação estimada por analistas, de acordo com a StreetAccount.

Executor do negócio inicial – As ações da rede de varejo de desconto despencaram 20% depois que Ole fez cálculos errados na parte superior e inferior do terceiro trimestre. Ole disse que os problemas da cadeia de suprimentos estão prejudicando seus resultados. A projeção para ganhos e receitas também foi mais fraca do que o esperado.

Didi As ações da gigante chinesa dos transportes caíram 16% depois que a empresa anunciou planos de fazê-lo Retirado da Bolsa de Valores de Nova York “Imediatamente” em meio à repressão de Pequim às listagens do exterior. A empresa disse que continuaria a listar em Hong Kong. Didi disse que suas ações americanas seriam convertidas em “ações livremente negociáveis” em outra bolsa internacional.

Tecnologia MARVEL As ações da fabricante de chips saltaram 18% após divulgar resultados trimestrais que superaram as estimativas de lucro. O lucro ajustado da Marvell ficou em 43 centavos por ação e receita de US $ 1,21 bilhão, enquanto analistas ouvidos pela Refinitiv esperavam 39 centavos por ação e receita de US $ 1,15 bilhão.

nvidia O preço das ações da fabricante de chips caiu 5%, já que a aquisição planejada de $ 40 bilhões da designer de chips Arm parece cada vez mais improvável de passar. O negócio deveria ser fechado em março, mas enfrenta um número crescente de investigações regulatórias em todo o mundo.

bastante A varejista viu suas ações subirem 5,9% após relatar um prejuízo por ação menos do que o esperado para o terceiro trimestre, a 14 centavos, em comparação com as expectativas dos analistas de 16 centavos. Big Lots também superou as expectativas de receita, trazendo US $ 1,34 bilhão, contra US $ 1,32 bilhão, de acordo com estimativas da StreetAccount.

pelotão – As ações da empresa de treinamento em casa caíram mais de 4%, trazendo de volta ganhos anteriores impulsionados pelo Deutsche Bank Iniciando a cobertura de ações com uma classificação de compra. A empresa disse que embora tenha sido uma “jornada difícil em 2021”, eventualmente “a paciência é recompensada”. De um ponto de vista fundamental, o Deutsche Bank acredita que o Peloton pode demonstrar solidez nos lucros, mesmo em um ambiente econômico totalmente reaberto.

Zillow As ações da empresa imobiliária digital subiram 8 por cento depois que ela disse que vendeu ou estava vendendo cerca de metade das casas que comprou para o negócio de venda de casas, que anunciou no início de novembro que estava fechando. A Zillow também anunciou na quinta-feira que planeja recomprar até US $ 750 milhões em ações, cerca de 5,5% de seu valor de mercado atual, relata a Bloomberg.

Tesla As ações da Tesla despencaram mais de 6% depois que o CEO Elon Musk vendeu mais US $ 1 bilhão em ações da Tesla, tornando-o As vendas recentes de ações chegaram a US $ 10,9 bilhões.

Jesse Pound, Pippa Stevens e Yoon Lee da CNBC contribuíram com a reportagem