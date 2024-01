Dobrei meus passos todos os dias durante duas semanas – e aqui está o que aconteceu

Você provavelmente já ouviu falar sobre os benefícios de caminhar 10.000 passos por dia. É importante notar que a meta de 10.000 passos (parece legal, certo?) Começou como um pedaço de… Marketing em 1965 por uma empresa japonesa Quem estava prestes a apresentar um dispositivo chamado Manbu Ki (Isso significa um contador de 10.000 passos). No entanto, é um objectivo útil – uma revisão de 32 estudos, publicados numa revista Jornal Internacional de Nutrição Comportamental e Atividade Física Ela descobriu que “10.000 passos por dia é uma meta razoável para adultos saudáveis”.

Como personal trainer e redator de fitness, corro e caminho em praticamente todos os lugares, então atingir esse número não é um problema, já que 15 a 20.000 passos por dia é minha norma. Mas, durante duas semanas, decidi dobrar minha contagem de passos. Agora, por uma questão de sanidade, pensei em basear minha contagem de passos em 15.000 passos, o que significa que minha contagem de passos multiplicadores seria de 30.000 passos. Parece muito, mas continue lendo para descobrir o que aconteceu.

Benefícios de mais etapas

Vamos deixar claro que você não precisa de uma contagem diária muito alta de passos para colher os benefícios da caminhada para a saúde. Como comprovado Associação Americana do Coração Um estudo descobriu que cada aumento de 1.000 passos que os participantes davam diariamente estava associado a uma chance 22% menor de morte por todas as causas. No estudo, os pesquisadores descobriram que, em comparação com um grupo de pessoas que caminhava aproximadamente 4.000 passos por dia, o risco de morte por qualquer causa foi reduzido em 49% a 5.500 passos e 67% a 11.500 passos por dia.

(Crédito da imagem: Getty Image Library/Science)

Caminhar em geral é ótimo para a saúde cardiovascular, pois ajuda o coração e os pulmões a permanecerem fortes. Eles também têm baixo impacto, por isso são menos propensos a causar dor, ao contrário da corrida, que pode causar fortes dores nos joelhos, quadris e tornozelos (para citar alguns), graças às constantes batidas no pavimento.

Se você quer perder peso, ficará surpreso com o quão benéfico é caminhar. Nossos corpos foram feitos para caminhar, é um movimento natural, e caminhar (especialmente rápido para aumentar a frequência cardíaca) queima um bom número de calorias!

Dobrei meus passos todos os dias durante duas semanas e foi isso que aconteceu

Meus pés doem

Parece muito óbvio, não é? Mas as etapas extras, em sua maioria realizadas com bastante rapidez, deixaram as solas dos meus pés um pouco doloridas. Pele dura e calosidades eram comuns, então marquei uma pedicure assim que as duas semanas terminaram! O fato de os treinadores não terem me dado o “salto” habitual provavelmente também desempenhou um papel nisso. Mais sobre isso mais tarde.

Eu passei por uma tonelada de podcasts

Posso caminhar por cerca de 20 minutos em silêncio antes de precisar colocar meus Airpods e transmitir áudio. Podcasts são ótimos – sou um grande fã de podcasts baseados em saúde e bem-estar, e meu favorito é Exposição modelo de saúde , Método da Comissão Europeia e a Zoé Podcast. Por que não matar dois coelhos com uma cajadada só e subir as escadas enquanto aprende algo novo?

Eu fiz isso enquanto estava na Austrália

Tenho muita sorte de minha família morar na costa oeste da Austrália, onde o sol brilha quase o tempo todo, então sair para caminhar e correr mais durante janeiro foi muito mais fácil do que se eu estivesse no Reino Unido, que tinha neve. e neve. frio. Dobrar sua contagem de passos pode ser conseguido ao ar livre durante os meses mais quentes, e uma esteira pode ser a melhor opção durante o inverno.

Meu treinador praticamente se desgastou

Seu confiável tênis de corrida Nike já viu dias melhores graças a este desafio de caminhada! Parecia que a sola antes esponjosa havia se tornado um pouco firme e aquela sensação de “saltitante” que eu gostava definitivamente havia desaparecido. Isso também faria parte da minha corrida, mas as etapas extras definitivamente desempenharam um papel.

(Crédito da imagem: Shutterstock)

Eu precisava me alongar muito mais

Movimento extra = alongamento extra, é assim que deve ser. (Infelizmente) Não tenho mais 21 anos e não consigo me levantar facilmente depois de cerca de 20.000 passos, sem sentir um pouco de desconforto aqui e ali. Percebi que durante essas duas semanas, principalmente depois de alguns dias, fiquei mais tenso nos isquiotibiais e senti mais tensão nos ombros.

Você pode suar de verdade

Dobrar minha contagem de passos também significou encontrar mais tempo para caminhar, então, para economizar tempo, caminhei muito rápido. Em uma caminhada de 10 km, eu estava andando a 8 minutos/km, o que é bem rápido. Meus braços estavam bombeando com força e minhas pernas estavam zombeteiras enquanto eu corria, e deixe-me dizer, eu estava suando de verdade.

Toda aquela caminhada ajudou minha digestão

Sentindo-se lento? Caminhar pode ajudar. Tenho uma digestão bastante saudável (gosto de pensar!), mas se me sinto inchado, muitas vezes saio para uma caminhada muito rápida para fazer as coisas andarem. Durante estas duas semanas, não senti muito inchaço, pois tudo parecia correr bem, o que automaticamente faz você se sentir bem. Afinal, intestino feliz, mente feliz.

Dobrei meus passos todos os dias durante duas semanas, então esse é o meu veredicto

Serei honesto e admitirei que falhei alguns dias durante este desafio – o trabalho assumiria o controle, eu priorizaria o treino na academia ou simplesmente fiquei sem tempo, então tentar dar passos extras simplesmente não foi O caso. Não é possível.

Porém, nos dias em que completei o desafio, me senti mais saudável, meu humor melhorou graças às endorfinas e aos podcasts e colhi os incríveis benefícios digestivos.

Você não precisa caminhar 30.000 passos por dia – na verdade, a maioria das pessoas não terá tempo para dar tantos passos por dia, mas quando puder, dê um passo a mais, evite o transporte público e caminhe. . Honestamente, é uma forma simples de movimento que pode fazer você se sentir muito bem.

