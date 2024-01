Dados do rover de Marte confirmam antigos depósitos de lagos no Planeta Vermelho

Escrito por Steve Gorman

LOS ANGELES (Reuters) – A espaçonave Perseverance, da Nasa, coletou dados que confirmam a presença de antigos sedimentos lacustres depositados pela água que antes enchia uma bacia gigante em Marte chamada Cratera de Jericó, de acordo com um estudo publicado nesta sexta-feira.

As descobertas das observações do radar de penetração no solo do rover robótico apoiam imagens orbitais anteriores e outros dados que levaram os cientistas a levantar a hipótese de que partes de Marte já foram cobertas por água e podem ter abrigado vida microbiana.

A pesquisa, liderada por equipes da Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA) e da Universidade de Oslo, foi publicada na revista Science Advances.

Isso foi baseado em varreduras do subsolo conduzidas pelo veículo espacial de seis rodas do tamanho de um carro durante vários meses em 2022, enquanto atravessava a superfície marciana desde o fundo da cratera até uma extensão adjacente de características trançadas semelhantes a uma órbita. Deltas de rios na Terra.

As sondagens do instrumento de radar RIMFAX da espaçonave permitiram que os cientistas espiassem o subsolo para obter uma visão transversal das camadas rochosas de 20 metros de profundidade, “quase como olhar para uma seção de uma estrada”, disse David Page, cientista planetário da da Universidade da Califórnia, Los Angeles, e primeiro autor. “. Do papel.

Estas camadas fornecem evidências inequívocas de que depósitos de solo transportados por água foram depositados na cratera de Jerezo e no seu delta a partir de um rio que a alimentava, tal como acontece nos lagos da Terra. Os resultados reforçam o que estudos anteriores sugeriam há muito tempo: que Marte frio, seco e sem vida já foi quente, húmido e talvez habitável.

Os cientistas procuram examinar de perto os depósitos de gêiseres – que se acredita terem se formado há cerca de 3 bilhões de anos – em amostras coletadas pelo rover Perseverance para futuro transporte para a Terra.

Entretanto, o estudo mais recente é uma confirmação bem-vinda de que, afinal, os cientistas realizaram os seus esforços geobiológicos em torno de Marte no lugar certo do planeta.

A análise remota das primeiras amostras de núcleo perfuradas pelo rover Perseverance em quatro locais próximos de onde pousou em fevereiro de 2021 surpreendeu os pesquisadores ao revelar rochas de natureza vulcânica, e não sedimentares como esperado.

Os dois estudos não são contraditórios. Até as rochas vulcânicas apresentavam sinais de terem sido alteradas pela exposição à água, e os cientistas que publicaram estas descobertas em agosto de 2022 concluíram que os depósitos sedimentares provavelmente tinham sofrido erosão.

Page disse que as leituras do radar RIMFAX divulgadas na sexta-feira encontraram sinais de erosão antes e depois da formação das camadas sedimentares identificadas na borda oeste da cratera, evidência de uma história geológica complexa ali.

“Havia rochas vulcânicas nas quais pousamos”, disse Paige. “A verdadeira notícia aqui é que agora entramos no delta e estamos vendo evidências de sedimentos lacustres, o que é uma das principais razões pelas quais acabamos neste local. Portanto, é uma história feliz nesse sentido.”

(Reportagem de Steve Gorman em Los Angeles; edição de Will Dunham e Kim Coghill)