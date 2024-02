Disney e Epic Games estão criando um mundo de jogos e entretenimento expansivo e aberto conectado ao Fortnite

A Walt Disney Company e a Epic Games colaborarão em um mundo totalmente novo de jogos e entretenimento que expandirá o alcance das adoradas histórias e experiências da Disney. A Disney também investirá US$ 1,5 bilhão para adquirir uma participação na Epic Games juntamente com o projeto plurianual. A transação está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias.

Além de proporcionar uma experiência de jogo e interatividade de classe mundial com Fortnite, o novo universo persistente proporcionará inúmeras oportunidades para os consumidores jogarem, assistirem, comprarem e interagirem com conteúdo, personagens e histórias da Disney, Pixar, Marvel e Star Wars. Avatar e muito mais. Jogadores, gamers e fãs poderão criar suas próprias histórias e experiências, expressar seu fandom de uma forma distintamente Disney e compartilhar conteúdo entre si da maneira que amam. Tudo isso será alimentado pelo Unreal Engine.

Roberto A. disse: “Nosso novo e emocionante relacionamento com a Epic Games reunirá as marcas e franquias amadas da Disney com o popular Fortnite em um novo mundo transformador de jogos e entretenimento”, disse Iger, CEO da The Walt Disney Company. “Isso representa a maior entrada da Disney no setor de jogos e oferece oportunidades significativas de crescimento e expansão. Mal podemos esperar para que os fãs experimentem as histórias e os mundos da Disney que amam de maneiras novas e inovadoras.”

“A Disney foi uma das primeiras empresas a acreditar no potencial de combinar seus mundos com o nosso em Fortnite e usa o Unreal Engine em seu portfólio”, disse Tim Sweeney, CEO e fundador da Epic Games. “Agora estamos colaborando em algo completamente novo para construir um ecossistema contínuo, aberto e interoperável que unirá as comunidades Disney e Fortnite.”

“Isso nos permitirá levar nossa incrível coleção de histórias e experiências de toda a empresa a um público amplo de maneiras com as quais apenas sonhamos antes”, disse Josh D'Amaro, presidente da Disney Experiences. “A tecnologia líder do setor da Epic Games e o ecossistema aberto do Fortnite nos ajudarão a alcançar os consumidores onde eles estão, para que possam interagir com a Disney da maneira que for mais relevante para eles.”

Aprofundando o relacionamento entre a Epic Games e a Disney

A Disney e a Epic Games envolveram centenas de milhões de jogadores através de integrações de conteúdo Fortnite, colaborações sazonais, ativações no jogo e eventos ao vivo, incluindo Marvel Guerra do Nexus com GalactusO que atraiu mais de 15,3 milhões de jogadores simultâneos.

O Unreal Engine é usado para produzir ativos e conteúdo em todo o portfólio da Disney, incluindo desenvolvimento de videogames, como Corações do Reino 3 E Guerra das Estrelas Jedi: Sobrevivente; em edição cinematográfica e animação para cinema e transmissão ao vivo; E ao criar mais de 15 atrações nos parques da Disney, como Millennium Falcon: Smugglers Run at Guerra das Estrelas: Limite da Galáxia.

Tudo isto se baseia na participação da Epic Games no programa Disney Accelerator 2017, que procura influenciar o futuro da tecnologia e do entretenimento.

O crescimento da indústria de brinquedos e o sucesso dos brinquedos Disney

O mundo digital está crescendo e evoluindo com mais de 3 bilhões de jogadores de videogame em todo o mundo que desejam navegar com segurança e fluidez nos mundos que amam, liberar sua criatividade e experimentar uma ótima jogabilidade.

O negócio de jogos da Disney continua a apresentar bons resultados desde a transição para um modelo de negócios de licenciamento em 2016. A Disney é líder em licenciamento de jogos e trabalha com os melhores desenvolvedores e editores, incluindo o jogo de super-heróis mais vendido de todos os tempos, Homem-Aranha Marvel. Os brinquedos licenciados pela Disney receberam mais de 150 indicações para prêmios, vitórias e outros elogios em 2023, incluindo várias indicações para Jogo do Ano por Homem-Aranha Marvel 2. Os jogos para celular da Disney têm 1,5 bilhão de instalações globais e, até o momento, nove franquias de jogos da Disney geraram mais de US$ 1 bilhão em vendas. Nos Estados Unidos, o maior mercado de brinquedos do mundo, os brinquedos licenciados pela Disney lideram regularmente a lista anual dos 10 brinquedos mais vendidos.

Sobre a Walt Disney Company

A Walt Disney Company, juntamente com suas subsidiárias e afiliadas, é uma organização internacional líder em entretenimento e mídia com três segmentos principais de negócios: Entretenimento, Esportes e Experiências. A Disney é uma empresa Dow 30 que gerou receita anual de US$ 88,9 bilhões em seu ano fiscal de 2023.

